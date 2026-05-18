El XVII certamen 'Iniciativa Campus Emprendedor' reconoce a 7 proyectos que impulsan la creación de empresas

VALLADOLID 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha dado a conocer los resultados de la edición XVII del certamen 'Iniciativa Campus Emprendedor', que reconoce a siete proyectos que impulsan la creación de empresas en el entorno universitario.

Integrado en el Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa (Plan TCUE) y coordinado por la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León (Fuescyl), el concurso ha seleccionado a ganadores procedentes de las universidades públicas de Burgos (UBU), León (ULE), y Valladolid (UVA) en la sección 'Idea Innovadora de Negocio'.

El primer premio corresponde al trabajo YouCanRoll, encabezado por Irene García García, egresada de la UBU, junto a los alumnos María Elena Usabiaga Alonso, María Victoria D'Angelo Lasarte, Daniel Valenzuela Saiz y Ainhoa Ibarburu Rejas, consiste en un reposapiés con rodillos que mejora la concentración y la postura, especialmente en personas con dificultades de atención.

El segundo premio en esta categoría ha sido para una propuesta presentada por Alejandro Casado Santos, doctorando de la ULE, quien apuesta por Apositt, una serie de apósitos médicos personalizados mediante impresión 3D para la liberación controlada de fármacos.

El tercer premio corresponde a la idea 'Panacea', presentada por la egresada Teresa Sigüenza Andrés de la UVA. Se trata de una bebida vegetal fermentada elaborada a partir de pan desechado, con enfoque sostenible.

PROYECTO EMPRESARIAL

Por otro lado, en la categoría 'Proyecto empresarial', el jurado ha determinado los tres trabajos que alcanzan la fase final de exposición pública que servirá para resolver el orden de ganadores y que tendrá lugar en el Campus Viriato de la Universidad de Salamanca (USAL) en Zamora, el próximo 5 de junio, con carácter previo a la entrega de premios en el salón de actos de la Escuela Politécnica Superior de Zamora.

Así, los tres finalistas son RareBio Tech, presentado por Jesús Lacal Romero, de la USAL. Se trata de una empresa biotecnológica centrada en el desarrollo de lentivirus de alta capacidad, con posibilidad de transportar genes de mayor tamaño, lo que abre nuevas posibilidades en el tratamiento de enfermedades genéticas. El proyecto incluye también servicios asociados para investigación biomédica y terapia génica.

El segundo es Caudals, presentado por Mario Medrano Paredes y Alonso Sandoval Martínez, de la UVa. Consiste en una plataforma digital que permite generar conjuntos de datos a medida mediante la colaboración de usuarios, de mabera que responde a la necesidad de datos fiables y específicos para el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial en múltiples sectores.

Luperca Médica, presentado por Eva María Ferrero Infestas, de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, es otro de los proyectos seleccionados en esta categoría. Se trata de una plataforma basada en gemelos digitales que permite simular diagnósticos y tratamientos a partir de los datos clínicos de los pacientes, lo que mejora la toma de decisiones médicas y avanza hacia una atención más personalizada y segura.

La Mención especial ha recaído sobre el proyecto Kombucha de Pera Conferencia y Castaña del Bierzo, presentado por Claudia García Abad y Alia González Corcoba, de la ULE. Es un proyecto que desarrolla una bebida fermentada a partir de productos locales, con subproductos de la castaña como base para generar valor añadido.

Los proyectos empresariales ganadores recibirán, además del correspondiente diploma acreditativo, un premio en metálico de hasta 10.000 euros para el primer clasificado; hasta 9.000 euros para el segundo premio; hasta 8.000 euros para el tercer clasificado y hasta 6.000 euros para la mención especial.

Estos importes económicos están destinados a dotar el capital social de la nueva empresa. Por su parte, las ideas innovadoras de negocio, además de recibir el correspondiente diploma acreditativo, serán premiadas con un miniordenador tipo tableta.