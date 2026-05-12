La XXIX Feria del Vino DO Bierzo se consolida en Cacabelos y reunirá del 22 del 24 de mayo a 27 bodegas

Presentación de la XXIX Feria del Vino DO Bierzo en la Diputación de León. - EUROPA PRESS

LEÓN 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Vino DO Bierzo se consolida en Cacabelos en su vigésima novena edición, que se celebrará entre los días 22 y 24 de mayo y reunirá a 27 bodegas, la cifra más alta hasta la fecha.

El evento ha sido presentado este martes en la Diputación de León y ha contado con la presencia del presidente de la Institución provincial, Gerardo Álvarez Courel; la alcaldesa de Cacabelos y diputada de Desarrollo Rural, Irene González; la concejala de Ferias y Fiestas de Cacabelos, Tania Martínez y el presidente del Consejo Regulador de la DO Bierzo, Adelino Pérez.

Álvarez Courel ha destacado que la Feria del Vino DO Bierzo adquiere cada año más relevancia y se afianza como una de las citas agroalimentarias más importantes de la provincia leonesa y ha señalado que este tipo de iniciativas son uno de los mejores escaparates para dar a conocer los productos leoneses.

En este sentido, ha destacado que la Diputación de León apoya cada año la celebración de ferias agropecuarias con una línea de ayudas que en la presente anualidad prevé un incremento hasta alcanzar los 400.000 euros.

Por su parte, la alcaldesa de Cacabelos ha expresado la importancia que el vino tiene para el municipio, ya que la agricultura y los bodegueros son un importante sustento de la economía local, además de albergar la sede del Consejo Regulador de la DO Bierzo. El vínculo de Cacabelos con el vino se remonta, según ha explicado, a la época romana y en la actualidad este territorio es el "corazón" de la Denominación de Origen, que cuenta con numerosos reconocimientos en los ámbitos nacional e internacional.

Finalmente, Adelino Pérez ha agradecido el apoyo constante de la Diputación de León y ha explicado que la Feria, a la que ha augurado un "éxito" en la presente edición, es "un homenaje" al vino y a la tierra.

PROGRAMACIÓN

A la programación central del evento se sumarán otras actividades que comenzarán el día 18 de mayo con una jornada técnica para profesionales en formato 'speed tasting' en el Museo Arqueológico de Cacabelos (Marca), mientras que el día 20 de mayo habrá una cata de vinos de la DO Bierzo dirigida por enólogos de las bodegas que posteriormente participarán en la Feria en la sede del Consejo Regulador. Para asistir a la cata habrá un sorteo en redes sociales del que resultarán ganadores 10 personas para su participación.

El viernes días 22 a las 11.00 horas habrá una cata concurso a ciegas para la elección de los mejores vinos de la Feria de las variedades blanco, tinto, rosado y vino envejecido en la sede del Consejo Regulador, en la que participarán sumilleres profesionales y miembros del panel de cata de la DO.

Por la tarde, a las 19.00 horas, será la inauguración de la XXIX Feria del Vino DO Bierzo y habrá un reconocimiento a una persona de relevancia del sector vitivinícola y joven viticultor, actos que estarán amenizados por la Gastrotuna.

CONCIERTOS Y CONCURSO

Además, durante la noche del día 22 actuarán las bandas Lonegan y Lengua de Trapo, mientras que el día 23 lo harán Mañana Viernes y Princesas. Los cuatro grupos participarán con sus actuaciones en el concurso para elegir a las dos agrupaciones que estarán presentes en el Festival Planeta Sound.

Finalmente, la programación el día 24 comenzará en la Plaza Mayor con la apertura de la Feria a las 12.30 horas y después, a las 13.00 horas, habrá un show cooking impartido por Daniel Martínez y degustación de vinos. Además, habrá pulpo a feira y tardeo amenizado por Motto DJ y a las 18.00 horas se clausurará la Feria.