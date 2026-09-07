Las XXIX Jornadas Medievales de Ávila registran más de 135.000 asistentes y se consolidan como revulsivo económico

Archivo - Mercado Medieval de Ávila, a 5 de septiembre de 2025, en Ávila, Castilla y León (España). - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

ÁVILA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha realizado este lunes balance de las XXIX Jornadas Medievales - La Ciudad de las Tres Culturas, una cita que se ha consolidado "como revulsivo económico" y "ejemplo de evento por su seguridad" tras haber recibido a más de 135.000 asistentes entre el 3 y el 6 de septiembre.

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha señalado que estas jornadas, declaradas de Interés Turístico Nacional, han aumentado su afluencia a la vista de los incrementos experimentados en los diferentes servicios e infraestructuras que se tienen en cuenta para este evento.

Así, ha dado por consolidada la decisión tomada el año pasado de ampliar un día el mercado y de incorporar nuevos espacios, pues se "ofrece más oportunidades a los visitantes de disfrutar de puestos y programación de actividades".

De este modo, ha destacado que se ha conseguido vivir unas Jornadas Medievales "que son un referente a nivel nacional y y que siguen mejorando cada año", lo que lleva a "continuar trabajando para solicitar, en el año 2028, la declaración de Interés Turístico Internacional".

En relación con el balance, el Ayuntamiento abulense ha puesto en valor que la ampliación de espacios, tanto a las plazas de Nalvillos e Italia, como a la ladera del lienzo norte de la muralla, junto con los conciertos de DJs en la explanada del Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte" han permitido circular y pasear con normalidad a pesar del elevado número de personas que han acudido al mercado".

Han sido una veintena de espacios en los que se han distribuido más de 300 puestos y se han desarrollado más de 150 actividades, que han contado con una importante afluencia de público. "Especialmente significativas" han sido las exhibiciones, tanto las del atrio de San Isidro como las de la ladera del lienzo norte de la muralla y el jardín de San Vicente, y también los desfiles, como el de la marioneta articulada, con tres pases diarios, que ha contado con numeroso público en el entorno de la calle San Segundo.

Por días, el viernes y el sábado fueron los días de mayor afluencia, especialmente, como es habitual, la jornada del sábado por la noche, en la que prácticamente todas las plazas y espacios del mercado contaron con una importante afluencia de público, tanto abulense como visitante.

Así, en la jornada del sábado se tuvo que recurrir, a las 21.30 horas, a la regulación del flujo de visitantes. Fue durante un poco más de media hora e implicó dejar el arco del Alcázar de entrada al recinto amurallado y, el de la Catedral, de salida, ha detallado el Consistorio.

En este sentido, el alcalde de Ávila ha recordado que sólo en el dispositivo de seguridad se ha contado con más de 300 servicios, entre Policía Local, Policía Nacional, Bomberos y Protección Civil, junto con personal de la empresa adjudicataria del desarrollo del mercado.

Respecto al tráfico registrado, se ha contabilizado un aumento del 15 por ciento respecto al año pasado, hasta los 226.135 vehículos anotados en las entradas de la ciudad.

SERVICIOS

La implantación de dos servicios de autobús lanzadera, que han conectado, por un lado, la plaza de toros con San Nicolás, el Lienzo Norte y el CRV y, por otro, el barrio de la Universidad con el CRV, también han resultado un "éxito".

Estos han funcionado, con carácter gratuito, el sábado y el domingo, entre las 11 y las 23.30 horas, con frecuencias de 10 y 30 minutos, respectivamente.

Igualmente, se ha reforzado la línea 1, con más frecuencias, lo que ha facilitado el acceso al recinto del mercado, con la mayoría de los viajes completos.

Así, las lanzaderas implantadas han registrado más de 3.400 viajeros durante el fin de semana, según ha apuntado el Consistorio abulense.

Igualmente, se ha visto la afluencia de público en la utilización de las escaleras mecánicas de la Cuesta Antigua, que han facilitado el acceso desde la zona sur al casco histórico y por las que han pasado cerca de 24.000 usuarios.

También se ha podido comprobar la afluencia de visitantes al mercado en los servicios municipales, como el de limpieza, en el que la empresa concesionaria ha reforzado el servicio durante los cuatro días.

Destaca, igualmente, el aumento de pulseras identificativas que se han expedido, pasando de las 1.715 de la última edición a 2.107 de este año.

Asimismo, en estos cuatro días, se han registrado más de 75 asistencias sanitarias, en su mayoría relacionadas con caídas y traumatismo y, en menor medida, por las altas temperaturas.

En este sentido, el regidor abulense ha subrayado que al finalizar una edición de las jornadas se comienza a trabajar en la siguiente que, en este caso, supondrá un hito importante, al alcanzar las Jornadas Medievales de Ávila en 2027 las 30 ediciones.