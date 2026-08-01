La XXXVI Alerta OVNI reúne en Morales de Toro (Zamora) a aficionados de Castilla y León para observar el cielo - ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS DEL MISTERIO

ZAMORA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Morales de Toro (Zamora) ha acogido la XXXVI Alerta OVNI, organizada por el programa de radio 'El Último Peldaño' de Onda Regional de Murcia, una cita que ha reunido a una quincena de aficionados a la ufología y la observación del cielo llegados desde distintos puntos de Castilla y León.

La convocatoria en la localidad zamorana ha estado organizada por Nando Domínguez, responsable del proyecto Kilómetro OVNI y presidente de la Asociación de Estudios del Misterio.

Entre los asistentes se encontraban participantes procedentes de Toro, Morales de Toro, Casasola de Arión, Zamora, Valladolid, Villalbarba y León.

La actividad comenzó con un encuentro entre los participantes en un establecimiento hostelero del municipio, donde compartieron experiencias y conversaron sobre algunos de los casos más conocidos de la historia de la ufología en la comarca.

Posteriormente, el grupo se desplazó a un enclave situado en las afueras de Morales de Toro para realizar la observación del cielo nocturno.

Durante la velada, los asistentes pudieron contemplar un cielo despejado en el que se observaron numerosas estrellas y el paso de varios satélites artificiales.

La actividad se desarrolló de forma coordinada con otros grupos participantes mediante la conexión con el programa 'El Último Peldaño', dirigido por Joaquín Abenza, mientras que desde el Lago de Sanabria también participaron Chema Vázquez, del proyecto Dimensión Inminente.

Los organizadores han destacado el ambiente vivido durante la jornada y han subrayado que el encuentro ha servido para promover la divulgación, el respeto por el cielo nocturno y la convivencia entre personas interesadas en la investigación de fenómenos aéreos anómalos.