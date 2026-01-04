El XXXVIII Cross Ciudad de Valladolid se celebra el 11 de enero en La Cañada Real

Cartel de la XXXVIII edición del Cross Ciudad de Valladolid.
Cartel de la XXXVIII edición del Cross Ciudad de Valladolid. - FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE CASTILLA Y LEÓN
Europa Press Castilla y León
Publicado: domingo, 4 enero 2026 17:29
Seguir en

VALLADOLID 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La XXXVIII edición del Cross Ciudad de Valladolid se celebrará el próximo domingo 11 de enero en La Cañada Real con pruebas adaptadas a categorías infantiles y juveniles, además de la esperada cita absoluta que contará con algunos de los mejores atletas del país.

Organizada por la Federación de Atletismo de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid, con la colaboración de la Junta y la Diputación de Valladolid, el Cross forma parte del Circuito ADOC, que reúne las mejores pruebas de campo a través de toda España.

La competición comenzará a las 10.00 horas y se extenderá durante toda la jornada matinal, con pruebas adaptadas a categorías infantiles y juveniles, además de la cita absoluta, según ha informado l Federación de Atletismo de Castilla y León en un comunicado recogido por Europa Press, en el que ha precisado que este año se ha reducido el presupuesto para la participación de atletas extranjeros.

A pesar de esta reducción en el nivel internacional, el Cross Ciudad de Valladolid mantiene su "relevancia" dentro del calendario autonómico y nacional, pues contará con cientos de atletas desplazados desde distintos puntos de Castilla y León.

Contador

Contenido patrocinado