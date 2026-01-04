El XXXVIII Cross Ciudad de Valladolid se celebra el 11 de enero en La Cañada Real

Cartel de la XXXVIII edición del Cross Ciudad de Valladolid. - FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE CASTILLA Y LEÓN

VALLADOLID 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La XXXVIII edición del Cross Ciudad de Valladolid se celebrará el próximo domingo 11 de enero en La Cañada Real con pruebas adaptadas a categorías infantiles y juveniles, además de la esperada cita absoluta que contará con algunos de los mejores atletas del país.

Organizada por la Federación de Atletismo de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid, con la colaboración de la Junta y la Diputación de Valladolid, el Cross forma parte del Circuito ADOC, que reúne las mejores pruebas de campo a través de toda España.

La competición comenzará a las 10.00 horas y se extenderá durante toda la jornada matinal, con pruebas adaptadas a categorías infantiles y juveniles, además de la cita absoluta, según ha informado l Federación de Atletismo de Castilla y León en un comunicado recogido por Europa Press, en el que ha precisado que este año se ha reducido el presupuesto para la participación de atletas extranjeros.

A pesar de esta reducción en el nivel internacional, el Cross Ciudad de Valladolid mantiene su "relevancia" dentro del calendario autonómico y nacional, pues contará con cientos de atletas desplazados desde distintos puntos de Castilla y León.