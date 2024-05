Zamora acogerá el día 25 una manifestación "de unión" para exigir la reapertura de la línea de tren Ruta de la Plata

ZAMORA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

Zamora acogerá el próximo 25 de mayo una manifestación "de unión" para exigir al Gobierno la reapertura de la línea de tren Ruta de la Plata en su tramo entre Plasencia y Astorga.

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, y el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Zamora, Enrique Oliveira, han firmado en la mañana de hoy un documento en el que detallan sus peticiones y llaman a la ciudadanía a sumarse a la protesta.

La manifestación, a las 12 del mediodía en la Plaza Mayor, contará también con representantes de las provincias de León, Salamanca y Cáceres.

El presidente de la Diputación de Zamora ha recordado que la institución que dirige aprobó en Pleno la exigencia de reabrir la Ruta de la Plata y ha apuntado que este "es un acto al que toda la sociedad zamorana se tiene que sumar". "Una provincia como Zamora, que geográficamente no está bien situada, necesita infraestructuras. No podemos permitir que la Ruta de la Plata tenga un horizonte de construcción para el año 2050, plazos que luego nunca se cumplen", ha arguantado para añadir que las instituciones tienen que "ser serias y estar comprometidas con estos proyectos".

Zamora, ha subrayado el presidente provincial, "debe contar con el compromiso para construir la Ruta de la Plata, y ese compromiso debe verse reflejado en un proyecto de ejecución".

Por su parte, el alcalde de Zamora ha apostillado que "este es un proyecto de provincia y de comunidad autónoma" y ha añadido que "lo que aquí se pide es un tema que transciende a los partidos políticos y a las propias instituciones".

En este sentido, Guarido ha augurado que no van a lograr "nada si no hay presión en la calle" y ha pedido a la ciudadanía que "sea reivindicativa". Además, ha recordado los beneficios económicos de un tren "que cohesiona España no solo desde Madrid, ya que une las provincias del oeste, que son las más desfavorecidas económicamente".

Guarido ha planteado que los fondos europeos, "que se están usando para temas medioambientales y para luchar contra la despoblación", se ejecuten en la construcción de la vía férrea en el tramo en el que se levantó, entre Plasencia y Astorga.

Por último, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Zamora ha defendido la Ruta de la Plata como "infraestructura de gran importancia para el oeste" y ha recordado que "todos los empresarios, instituciones y colectivos" respaldan esta manifestación.