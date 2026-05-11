Zamora acogerá el próximo fin de semana la tercera feria de productos Exquisiteza

Lorena Alonso, Víctor López de la Parte y Pablo Pérez, en la presentación de Exquisiteza. - EUROPA PRESS

ZAMORA 11 May. (EUROPA PRESS) -

Zamora acogerá el próximo fin de semana la tercera feria de productos zamoranos Exquisiteza. Una vez más, la Plaza de Viriato se convertirá los días 16 y 17 de mayo en el escenario donde se darán cita 23 de los 36 miembros de la Asociación Independiente de Pequeños Productores de Zamora (PINZA) para dar a conocer sus productos y donde habrá exhibiciones de cocineros de restaurantes zamoranos y actuaciones musicales.

El vicepresidente primero de la Diputación de Zamora y diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte, ha presentado la feria acompañado por Lorena Alonso Peralba, de Ecoespora, y Pablo Pérez Ruiz, de Finca Villaveza.

Son dos de los 36 productores que no se encuentran bajo ninguna Denominación de Origen, Indicación Geográfica Protegida o Marca de Garantía y que se encuentran integrados bajo el sello de calidad de PINZA (Asociación Independiente de Pequeños Productores de Zamora).

Tras la inauguración el sábado 16 a las 12.30 horas, abrirán las 15 casetas donde 23 productores ofrecerán los productos, todos de la provincia y de calidad, desde miel a embutidos, setas, vermut, aguardiente, café, chocolate, vino, frutos secos, mermeladas zumos, aceite, trufa o setas, entre otros.

Asimismo, de 13.00 a 14.00 tendrá lugar el primer 'showcooking' a cargo de Samuel Pedrosa, del Club del Jubilado de Villaralbo, al que seguirá, de 15.00 a 16.30, la actuación musical de Voces de Bolero. De 17.00 a 19.00, actuación de Cacia, a la que seguirá de 19.00 a 20.00, el 'showcooking' de Mar Marcos, del Restaurante España de Fermoselle.

Ya el domingo 17, de 12.45 a 13.45, habrá una demostración a cargo de Carlos Alonso, del Restaurante El Portillo, y de 14.00 a 15.00, de Rafa Alonso, del Restaurante Taberna La Flaca. Ya por la tarde, de 17.30 a 19.00, tendrá lugar la actuación de Rumba Ibérica. Toda la oferta y novedades de la feria puede seguirse a través de las redes sociales y la web de Exquisiteza.