Zamora se convertirá en febrero en epicentro de la innovación en Servicios Sociales con la feria Fitecu

Zamora se convertirá en epicentro de la innovación en Servicios Sociales con la feria Fitecu en febrero de 2027 - JCYL

VALLADOLID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta convertirá a Zamora en epicentro de la innovación en el ámbito de los Servicios Sociales con la celebración de la feria Fitecu que se celebrará del 10 al 12 de febrero de 2027 en el recinto de Ifeza, ubicado en la capital zamorana.

La Administración autonómica se ha reservado esas fechas para celebrar la tercera edición de este encuentro internacional bienal en el que se dan cita expertos de primer nivel y empresas tecnológicas punteras orientadas a los cuidados, además de exhibirse los últimos avances cuyo cometido es facilitar la vida a las personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia.

El evento, organizado en colaboración con el Clúster 'Sivi' --Soluciones innovadoras para la vida independiente--, vivirá tres jornadas que transformarán la capital zamorana en el epicentro de la innovación aplicada a los Servicios Sociales.

Después de que la primera edición, en 2023, se celebrara en la localidad zamorana de Villardeciervos, en 2025 ya se trasladó a Ifeza, donde también tendrá lugar el próximo año, según ha detallado el Ejecutivo autonómico a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La elección de Zamora como escaparate de las soluciones tecnológicas más avanzadas guarda relación directa con que es en esta ciudad donde se ubica el centro tecnológico o Hub 'La Aldehuela', en el que tiene sede, precisamente, el Clúster Sivi, además de otras entidades cuyo cometido es igualmente desarrollar e implementar productos de apoyo para los colectivos más vulnerables.

A tenor de lo que ha ocurrido en ediciones previas de Fitecu, como la de 2025, este evento es un nodo de información e intercambios de experiencias, donde se suceden ponencias y demostraciones de alto valor añadido.

Precisamente, lo fundamental de esta Feria es la calidad profesional del plantel de participantes, que el pasado año reunió en la capital del Románico a prestigiosas personalidades del ámbito tecnológico y social, con comité especial asiático incluido procedente de Singapur y Japón, junto a otros expertos llegados desde Estados Unidos o Países Bajos y miembros de organismos como la OCDE y la OMS, además de otras instituciones docentes y centros de investigación españoles.

Todos ellos aportaron su visión en diversos campos en los que la tecnología y los cuidados se asocian de manera directa.

CITA "ABIERTA Y PARTICIPATIVA"

Además, Fitecu trata de ser una cita "cada vez más abierta y participativa", ya que la Junta apuesta por dar la oportunidad a los verdaderos protagonistas, que no son otros que los potenciales usuarios de los productos y soluciones tecnológicas que se exponen en la Feria, para que prueben en directo los últimos avances.

En la pasada edición, un total de 350 personas procedentes de grupos de usuarios de entidades del Tercer Sector de Salamanca, Zamora y Valladolid participó en distintas demostraciones.

Pero no fueron los únicos, ya que también pudieron conocer de cerca toda esta tecnología puntera 380 estudiantes de distintos campus universitarios o de Formación Profesional --Zamora, Salamanca, Soria, Ávila y Valladolid--, los cuales se encontraban en proceso de especialización en áreas como robótica, domótica o inteligencia artificial.

Durante los tres días que dura esta cita, entre exposiciones, demostraciones, ponencias y mesas redondas, se van a generar alrededor de 24 horas de contenidos de alta calidad orientados hacia una misma meta: aplicar la tecnología a los cuidados de los colectivos más vulnerables de la Comunidad para fomentar su autonomía e impulsar el envejecimiento activo.

DEMOSTRACIONES CON LOS ÚLTIMOS AVANCES

Uno de los aspectos que más llaman la atención de Fitecu es su área de exposición, en la que decenas de empresas exhiben sus productos, soluciones y herramientas orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas.

Los expositores están abiertos al público y, en el espacio denominado 'Show Lab Point', se llevan a cabo demostraciones en exclusiva de muchos de estos avances, especialmente en las áreas de robótica, sensórica y domótica, inteligencia artificial, realidad virtual y aumentada, impresión 3D, telecuidado y teleasistencia avanzada, asistentes de voz o envejecimiento activo.

La Junta ha destacado que esta Feria es un gran escaparate para que uno de los sistemas de Servicios Sociales mejor valorados de España como es el de Castilla y León, cuyos programas como 'A gusto en casa' son "referentes europeos", pongan sobre la mesa los grandes avances logrados en los últimos años en el ámbito de los cuidados.

De este modo, la propia Administración autonómica también realiza sus propias demostraciones de su modelo de 'Atención en red', en el que integra una atención centrada en la persona --quien se sitúa en el centro de la toma de decisiones-- y la innovación basada en productos tecnológicos de apoyo más punteros, como son el andador o la ducha inteligentes, que ayudan a las personas con movilidad reducida, o los robots sociales distribuidos por las residencias autonómicas.

IMPACTO ECONÓMICO

Aunque se trata de una feria con un contenido muy especializado, Fitecu también tiene un importante impacto económico en la ciudad de Zamora.

El pasado año dejó una huella de 600.000 euros y generó 150 empleos indirectos.

Aunque el 80 por ciento de los proveedores del evento eran zamoranos y el otro 20 por ciento del resto de Castilla y León, hay que tener en cuenta que, más allá del propio recinto de Ifeza, la Feria también genera beneficios.