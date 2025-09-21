Zamora reunirá el 3 de octubre a los responsables de seguridad y salud laboral de todas las comunidades autónomas

La Delegación Territorial de la Junta acogerá el Pleno de la Red Interterritorial de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST)

ZAMORA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Red Interterritorial de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) se celebrará en la Delegación Territorial de la Junta en Zamora el viernes 3 de octubre con el fin de analizar los resultados de los distintos grupos de trabajo y, al mismo tiempo, establecer criterios y proyectos preventivos para su implementación en las distintas comunidades autónomas.

Entre las funciones principales de este órgano figuran el intercambio de información entre administraciones, la creación y seguimiento de grupos de trabajo técnico, la adopción de criterios técnicos homogéneos y la planificación conjunta de actividades y proyectos en materia de prevención de riesgos laborales.

Durante el encuentro, se analizarán los resultados y propuestas de los grupos de trabajo constituidos para abordar materias como la prevención frente a los agentes cancerígenos (sílice cristalina respirable, amianto, polvos de madera dura y humos de soldadura), la gestión de los riesgos psicosociales, o la Investigación de accidentes de trabajo por patología no traumática (infartos cardiovasculares y cerebrovasculares) que actualmente suponen un elevado porcentaje del total de los accidentes mortales en los centros de trabajo.

La acogida de este foro por la Administración autonómica está en línea con su "compromiso firme y decidido" con la seguridad y salud laboral y en sintonía con la apuesta por la prevención que se recoge en el VII Acuerdo de Prevención de Riesgos Laborales en Castilla y León, firmado el pasado 25 abril por el Consejo del Diálogo Social, según ha destacado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

El citado documento establece que la seguridad y la salud laboral son "pilares fundamentales" para garantizar el bienestar de las personas trabajadoras y la estabilidad de las empresas, teniendo muy presentes las constantes transformaciones que experimentan los actuales entornos laborales, como consecuencia de los avances tecnológicos, los cambios en los modelos productivos y las demandas sociales.

Asímismo, se reconoce que la prevención de riesgos laborales no es únicamente una obligación legal, sino también un factor clave tanto para reducir la siniestralidad laboral y las enfermedades profesionales, como para mejorar la productividad, atraer inversiones y fortalecer el tejido económico y social.