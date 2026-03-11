Zapatero carga contra PP y Vox: "¡Qué valientes con los inmigrantes y qué sumisos con Netanyahu y Trump!"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero durante un acto electoral en Segovia - PSOE

SEGOVIA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha criticado la "valentía" con la que PP y Vox vierten sus "discursos de odio" en la sociedad mientras muestran su "sumisión" ante el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en relación con sus postura respecto al conflicto bélico en Irán.

De esta forma se ha expresado el exdirigente durante su intervención en un mitin celebrado este miércoles en el restaurante Zibá de Segovia ante unos 650 simpatizantes, militantes y cargos del partido, donde ha estado arropado por el secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez.

Se trata de una cuestión que el expresidente ha calificado de "decisiva" para España, una nación "próspera" gracias a la inmigración. "¿Qué valores tienen estos políticos que hablan así de los inmigrantes?", se ha preguntado, a lo que ha contestado que en esa España que "añoran" PP y Vox también había personas migrantes.

Precisamente, ha señalado que a él no le habría gustado que trataran de esta forma a los españoles que se fueron en su momento a países como Argentina, Francia o Suiza, sino con "dignidad y con derechos".

"Tenemos que tratar aquí a las personas que vienen a trabajar con nosotros como nosotros queríamos que trataran a los compatriotas que se fueron al exterior", ha incidido el expresidente del Gobierno, al tiempo que ha asegurado que "no hay nada más lamentable que usar las esperanzas, el futuro y la lucha por sobrevivir que representan tantos inmigrantes en España en los discursos de odio".

Precisamente, se ha referido a la situación de la inmigración en Csatilla y León, una Comunidad que tiene como objetivo luchar contra la despoblación, algo que pasa. "Los datos indican que la poca población que ha ganado esta Comunidad se debe a la inmigración", ha subrayado, para después preguntarse "cómo es posible que no entra en la cabeza, ya no en el corazón, de los dirigentes de PP y Vox, que los inmigrantes merecen respeto".

REGULARIZACIONES

Durante su intervención, también ha puesto en valor la reciente regularización de inmigrantes que se ha producido en España y ha recordado que bajo su mandato se regularizaron a cerca de 140.000 empleadas del hogar, casi el 95 por ciento mujeres.

"Eran personas que estaban trabajando sin derechos, sin cotizar a la Seguridad Social en familias pudientes, de esas a las que nunca les gusta pagar impuestos", ha lamentado, con lo que se les reconoció sus derechos.