Zapatero pide a la oposición ponerse del lado de Sánchez y el Gobierno ante "cualquier intento de menoscabar España"

SEGOVIA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha lamentado que PP y Vox hablen de "postura electoralista" por parte del Ejecutivo que lidera el socialista Pedro Sánchez en relación con el conflicto en Irán, razón por la que ha pedido a la oposición que se ponga del lado de Sánchez y el Ejecutivo español ante "cualquier intento de menoscabar España".

Además, ha ironizado con el hecho de que los partidos de la oposición estén "a un paso de decir que Sánchez convenció al líder de Estados Unidos, Donald Trump, de iniciar el conflicto bélico".

En estos términos se ha pronunciado el durante su intervención en un mitin celebrado este miércoles en el restaurante Zibá de Segovia ante unos 650 simpatizantes, militantes y cargos del partido, donde ha estado arropado por el secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez.

En relación con las recientes declaraciones de responsables políticas de la Unión Europea (UE), el exdirigente ha recordado a las instituciones de Europa que la UE es una "unión de derecho" y debe regirse por el "apego a la legalidad, a las reglas, a las normas que hacen previsible la vida y la convivencia".

A este respecto, ha recordado la lucha de la humanidad por construir los estados de derecho modernos a través de la "cultura ilustrada, racional y avanzada" que ha permitido tener "décadas de paz frente al autoritarismo y la arbitrariedad".

"Eso es la Unión Europea, por lo que estos días me he puesto un poco inquieto al escuchar voces europeas en relación con la postura que se debería tener en relación con el conflicto en Irán", ha reflexionado el expresidente del gobierno, para después hacer referencia al Tratado de Lisboa como base constitucional de la UE.

"DEFENSA DE LA LEGALIDAD"

Un documento, ha profundizado, que establece con nitidez que la acción exterior de la Unión Europea ha de ser una acción exterior en defensa y en respeto de la Carta de San Francisco y de la legalidad internacional en favor de la paz y del sistema de Naciones Unidas.

De hecho, ha recordado también la Carta de San Francisco, la legalidad internacional y la idea que impulsó el presidente de Estados Unidos Franklin D. Roosevelt para construir un sistema de Naciones Unidas que preservara al máximo posible la paz.

A este respecto, ha remarcado que dicha carta determina que el uso de la fuerza sólo es posible con acuerdo del Consejo de las Naciones Unidas o como una reacción en legítima defensa. "Cualquier otro uso de la fuerza, cualquier otra guerra es ilegal y como ilegal, doblemente inmoral", ha aseverado.

En este marco, ha recordado la experiencia de España con su apoyo a acciones militares exteriores como en Irak y las consecuencias que tuvo para el país con los posteriores atentados sufridos. "Una guerra ilegal, y todo lo ilegal acaba mal, como acabó Irak, como va a acabar esta", ha apostillado.

Por todo ello, ha pedido a toda la "derecha española" ponerse del lado de Pedro Sánchez y del Ejecutivo español, la "voz que ha liderado en el mundo la defensa de la paz y la legalidad", ante cualquier intención de menoscabar la soberanía de España.