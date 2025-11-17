Zarandona asegura que el pliego de contratación de vallas está en revisión y se adjudicará antes de fin de año

Archivo - Valla publicitaria con un gran cartel informativo sobre la Zona de Bajas Emisiones de Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo de Valladolid, Ignacio Zarandona, ha asegurado que el pliego de contratación de vallas publicitarias está actualmente en revisión y se adjudicará antes de que finalice el año.

Zarandona, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha respondido así a las críticas del Grupo Socialista, que ha asegurado qeu el Ayuntamiento ha perdido más de 200.000 euros por la "desidia" del equipo de gobierno al no licitar con la antelación suficiente la concesión de explotación de las vallas publicitarias de gran formato en la ciudad.

El concejal de Urbanismo ha acusado a los socialistas de hacer un "ejercicio de manipulación de datos" y ha criticado que no estén al corriente de la situación actual para volver a licitar el contrato.

"Las condiciones en estos tiempos de publicidad han cambiado, había que hacer una revisión profunda de los pliegos para que no quedara desierta una licitación", ha explicado Zarandona, quien ha aseverado que el PSOE es "especialista" en sacar licitaciones que quedan desiertas hasta tres veces, con lo que conlleva para las arcas municipales.

En este contexto, ha explicado que el plazo de vigencia del contrato era de tres años y once meses a contar desde el día siguiente a la fecha de formalización y ha negado un perjuicio económico como el que dice el PSOE, dado que el canon de licitación no eran 200.000 euros, sino 170.016 euros anuales (2.400 metros cuadrados de superficie publicitaria efectiva a 70,84 euros cada uno).

Además, ha señalado que el contrato de publicidad finalizó el 14 de marzo, pero había un plazo para entregar las vallas, algo que hizo el concesionario el 25 de julio, de tal forma que todas estuvieran en este momento de la entrega "en correcto estado y preparadas para el próximo contrato".

Por otro lado, ha aclarado que, de las 100 vallas de publicidad que integran el contrato de concesión, 40 han tenido desde entonces publicidad institucional del Ayuntamiento, por lo que solamente han estado 60 vallas sin explotar, lo que supone 1.440 metros cuadrados.

Asimismo, ha apuntado que se pidió que se hiciera una revisión del número de vallas, que "era elevado", pero además algunas ocupan espacios públicos. "Hay que ser un poco exigentes y desde luego retirar muchas de ellas por no estar en lugares adecuados", ha asegurado el concejal, quien ha añadido que, desde el día 25 de julio a la actualidad, han transcurrido 115 días, lo que supone que el canon que se ha dejado de ingresar "en principio" es de 32.000 euros.

AHORRO EN PUBLICIDAD

Sin embargo, ha aclarado que al emplearse las vallas de publicidad por el Ayuntamiento sin costo de comercialización, que en el mercado libre ascendería a este tipo de soportes a 300 euros unidad, el Consistorio de momento ha ahorrado unos 18.000 euros.

"Por lo tanto desde luego no hay ningún quebranto, simplemente hay una revisión de las condiciones, los plazos no son los que dicen y desde luego lo que estamos es en condiciones de que el expediente nuevo de licitación pueda ser atractivo para que podamos cumplir con el objetivo", ha afirmado Zarandona.

Además, ha subrayado que el procedimiento para la adjudicación de la concesión para la instalación de estas vallas se encuentra a informe de asesoría jurídica y de intervención y, a continuación, se aprobará en Junta de Gobierno y se publicará la licitación, por lo que este contrato podrá estar adjudicado a finales de este año.

"Por lo tanto, sin quebranto económico, en las condiciones necesarias para que pueda ser atractivo de cara a una nueva licitación y con la revisión pertinente. Nuevamente, es un caso más del Partido Socialista que trata de intoxicar dando unos datos absolutamente inciertos", ha concluido.