Zarandona celebra que el PSOE reconozca que el Plan de Vivienda que dejó redactado precisa una "revisión profunda"

VALLADOLID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo y Vivienda, José Ignacio Zarandona, ha celebrado que el PSOE sea consciente de que el Plan Municipal de Vivienda que los socialistas redactaron cuando formaban parte del Gobierno municipal precisa de una "revisión profunda", que es en lo que trabaja el Ayuntamiento.

En declaraciones difundidas a los medios para responder a un comunicado remitido por el PSOE en relación con las propuestas planteadas tras la celebración de la Mesa de la Vivienda, el edil ha criticado que los socialistas "anden bastante desnortados, nada finos en los últimos tiempos".

"No es lo más oportuno hacer pública una nota sobre el tema de la vivienda después del anuncio ridículo de la ministra Isabel Rodríguez que se vio obligada a corregir ayer", ha asegurado el concejal.

En este sentido, el responsable municipal se ha referido al comunicado remitido por los socialistas en el que aseguran que Valladolid necesita un plan para garantizar el derecho a la vivienda, algo en lo que está "completamente de acuerdo". "Se ve que son conscientes de

PROPUESTAS

También ha hecho referencia a las propuestas presentadas por los socialisats tras la celebración de la Mesa de la Vivienda, algo que se solicitó a "todos los participantes", ha sostenido, sugerencias que ha analizado punto por punto.

Así, ha explicado que los socialistas promovieron 24 viviendas durante el tiempo que estuvieron al frente del Ayuntamiento, mientras que el actual equipo de Gobierno construye a "buen ritmo" 47 y prepara proyectos para seguir promoviendo en suelo municipal.

Sobre el uso social del suelo, ha recordado al PSOE que el suelo municipal solo tiene destino a vivienda protegida y ha criticado que los socialistas "dejaron todo sin desarrollar", por lo que "los promotores tienen realmente preocupación sobre esto porque Valladolid se está quedando sin suelo finalista".

Por último, el concejal de Urbanismo ha señalado que hay convocatoria de la Mesa de Vivienda "muy próximamente", donde se podrán intercambiar posturas entre los participantes.