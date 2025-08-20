Zarandona defiende que en dos años se han hecho "muchas cosas" y rechaza críticas del PSOE sobre proyectos paralizados

VALLADOLID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo y Vivienda en el Ayuntamiento de Valladolid, José Ignacio Zarandona, ha asegurado que en dos años de legislatura se han hecho "muchas cosas" en la ciudad y ha ironizado con que "no cae en olvido aquello que no ha comenzado", en respuesta a las criticas del PSOE a PP y Vox por haber "guardado en un cajón" proyectos ya "redactados y preparados" por el anterior equipo de Gobierno por valor de al menos 11,7 millones.

"De tener cosas metidas en el cajón sabe bastante el Grupo Municipal Socialista", ha señalado el edil en la rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles para informar sobre los supuestos proyectos no ejecutados a los que han aludido los socialistas y en la que ha explicado que "no es cierto" que dichos proyectos estuvieran ya preparados, "pues algunos se van a acometer ya durante el año próximo, que es cuando toca, y otros ya han sido acometidos".

En este sentido, el responsable municipal de Urbanismo ha criticado que el PSOE "haya tardado dos años y un mes en abordar esta cuestión", una circunstancia que podría deberse, ha apuntado, al "aburrimiento de agosto al no tener más temas que utilizar para criticar al Consistorio".

También ha remarcado que gobernar es "elegir, priorizar y destinar los recursos, que no son siempre tan cuantiosos como gustaría, para poder llegar más lejos". "Por tanto, se decide, se programa y se secuencia en el tiempo cuáles son las actuaciones que nos parecen prioritarias y esa es la manera de actuar y de ser responsables gobernando", ha apostillado.

"A lo mejor les ha escocido que el lunes, tras la Junta de Gobierno, el alcalde, Jesús Julio Carnero, anunciara que se habían aprobado inversiones por ocho millones de euros para la ciudad", ha incidido el edil. "Ahora los que gobernamos somos nosotros y decidimos las prioridades a las que se destinan los recursos", ha concluido.