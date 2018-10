Els celíacs balears podran adquirir productes alimentaris específics a farmàcies de Mallorca, Eivissa i Formentera

Actualizado 31/3/2008 16:28:47 CET

La Cooperativa de Farmacèutics de les Balears distribuirà a les oficines de farmàcia del seu àmbit d'actuació a Mallorca, Eivissa i Formentera productes d'alimentació sense gluten específics per a celíacs, i alhora s'encarregarà de facilitar informació relativa al subministrament d'aquests productes i el coneixement i cura de les persones que pateixen aquesta patologia.

L'Associació de Celíacs de les Balears (ACIB) i la Cooperativa de Farmacèutics subscriuran demà a les 10.00 hores un conveni de col·laboració pel qual la distribuïdora farmacèutica s'encarregarà de referenciar els productes específics pels malalts de 'celiaquia' i de la seva distribució a través d'oficines de farmàcia.

Segons ha informat la Cooperativa en una nota de premsa, la malaltia celíaca és una patologia crònica de l'intestí, que es produeix per una intolerància permanent al gluten. Una vegada s'ha diagnosticat la 'celiaquia' l'únic tractament a portar a terme és seguir una estricta dieta amb aliments sense gluten, per a "tota la vida", afirmen des de la Cooperativa.

Un retard en el diagnòstic o una absència prolongada de tractament adequat, poden donar lloc a complicacions com són una malnutrició, depressió, a més de constituir un risc més alt de patir determinats tipus de càncer. En aquest sentit, cal destacar que el gluten "no és una proteïna indispensable", afirmen des de la Cooperativa, pel que pot ser substituïda per altres proteïnes animals o vegetals.