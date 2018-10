Els Prínceps lliuren aquest dimecres a Menorca l'herència que els va deixar un empresari local

Actualizado 28/2/2011 14:57:13 CET

Discapacitats i joves a la recerca d'ocupació es beneficiaran del llegat

Els Prínceps d'Astúries viatjaran demà, dimecres, a Menorca per materialitzar la lliura de l'herència que els va deixar l'empresari de l'illa Juan Ignacio Balada Llabrés i que puja a dia d'avui a 95.000 euros, ha anunciat la Casa Real.

Don Felipe i Letícia van anunciar pel que fa van saber de l'herència de Balada, al qual no coneixien, que destinarien aquests diners a fins de caràcter social i el maig passat van concretar que donarien la quantitat a la Fundació per a Persones Discapacitades de l'Illa de Menorca (FPDIM).

Les seves Alteses Reals visitaran els centres que té la Fundació a Maó i a Ciutadella i coneixeran el projecte al qual es destinaran aquests fons, que té com a objectiu "facilitar i crear ocupació per a joves que pateixen una discapacitat intel·lectual lleu", segons la Casa del Rei.

Aquest mateix projecte rebrà altres 45.000 euros per part de la Fundació Hesperia que els Prínceps van crear per exprés desig de Balada i que té per fins l'estudi i el suport a la institució monàrquica, el seu foment a través de les ciències i les arts, així com la formació de la joventut per al seu accés al mercat de treball, entre d'altres.

Així, l'illa de Menorca, d'on era natural Balada, serà la principal beneficiària dels fons de l'herència que va deixar als Prínceps.

Balada Llabrés, mort el passat 18 de novembre, va decidir destinar la seva herència, d'uns 10 milions d'euros, als Prínceps i als vuit néts dels Reis.

CAMINA LA FUNDACIÓ HESPERIA

Balada va deixar escrit que la meitat d'aquesta herència devia destinar-se a la creació d'una fundació d'àmbit nacional i d'interès general presidida pels Prínceps (la Fundació Hesperia), que ha tingut un patrimoni fundacional pròxim als quatre milions d'euros. L'empresari va deixar que fossin les seves Alteses els qui concretessin en quines àrees se centraria la nova institució.

La Fundació Hesperia, amb domicili al Palau de la Zarzuela, compta ja amb un pla d'actuació per a aquest any que se centrarà a ajudar als joves a obtenir una ocupació, lluitar contra el fracàs escolar, oferir ajuda i protecció als menors en situació de desprotecció o de vulnerabilitat i finançar un projecte d'investigació científica a l'àmbit de les malalties estranyes.

En concret, aquest pla d'actuació per a 2011 tindrà un pressupost de 180.000 euros per a quatre projectes, cadascun dels quals rebrà 45.000 euros. Un d'ells és l'esmentat línies dalt sobre primera ocupació per a joves amb discapacitat intel·lectual lleu que portarà a terme la FPDIM.

Un segon projecte es dedicarà a procurar la reinserció en el sistema educatiu o accés al mercat laboral de joves que hagin abandonat l'escola. Es farà en col·laboració amb Càritas i gaudirà d'un pressupost de 45.000 euros.

La cura i atenció educativa a nens en situació de risc escolar, oferint suport i suport a les seves famílies, centrarà un altre programa que es farà en col·laboració amb Creu Roja Espanyola, mentre que un quart es dedicarà a subvencionar un treball d'investigació coordinat per la doctora Aurora Pujol Onofre sobre la malaltia neurològica anomenada adrenoleucodistrofia, que provoca la mort prematura en nens.

La resta de l'herència (és a dir, el que no va destinat a la Fundació Hesperia) es divideix a parts iguals entre els Prínceps i els vuit néts dels Reis, els qui quan assoleixin la majoria d'edat podran decidir sobre el destí de la quantitat decidida.

Hi ha una part de l'herència que roman sense distribuir entre els hereus i la Fundació, i que correspon al conjunt dels béns immobles de l'herència fins a tant s'efectuï la seva venda.

Es tracta d'un local comercial explotat com cafeteria, set pisos i una finca rústica, valorats per la Comunitat Autònoma de Balears en uns 1,8 milions d'euros. Casa Real ha volgut aclarir que es respectaran en els seus drets als actuals arrendataris.