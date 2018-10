Formentera espera un "alça notable" en el nombre de reserves en els mercats alemany, holandès i portuguès

Actualizado 28/2/2011 14:59:21 CET

El Consell detecta un "optimisme moderat" en les fires turístiques de Munic, Amsterdam i Lisboa

FORMENTERA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell Insular de Formentera espera que es produeixi una "pujada notable" en les reserves de places hoteleres amb vista a la temporada mitjana i alta en els mercats alemany, holandès i portuguès.

La màxima institució insular visita simultàniament les fires turístiques Free, a Munic, BTL, a Lisboa, i Fiet en Waldenbeurs, a Amsterdam, ciutats en les quals ha detectat un "optimisme moderat" pel que fa a l'interès que desperta, en el pla de vacances, la menor de les Pitiüses, segons han informat des del Consell en un comunicat.

Així, la institució remarca que, en les tres fires, l'interès demostrat ha estat "elevat", i alhora subratlla que l'increment en la demanda d'informació experimentat al mercat alemany.

Alhora, destaca que el nou material preparat per a aquest any, que té innovadors mapes amb fotos via satèl·lit de l'illa, on es relacionen les diferents rutes polivalents per practicar marxa nòrdica, senderisme o cicloturisme, han estat el producte estrella en les fires de Munic i Amsterdam.

En aquest sentit, el Consell ressalta que el nou catàleg d'allotjament ha obtingut "molt bona acollida", donada la informació i les fotos facilitades al client, que, segons l'administració de Formentera, "pot escollir l'establiment on allotjar-se en la seva pròxima visita" a l'illa.

L'objectiu d'aquestes accions de promoció "intensiva" i simultània és aconseguir el "màxim eco" i promoció de les "excel·lències" de Formentera com destí turístic, remarcant les seves característiques com destí de qualitat amb una naturalesa "ben conservada", així com la "bellesa de les seves platges, la seva bona gastronomia i la seva seguretat".

Amb tot això, el Consell espera continuar amb la tendència detectada en la temporada passada, en què es va aconseguir "diversificar els mercats en els mesos centrals de la temporada, així com amb l'etern objectiu de qualsevol promoció turística, que és la desestacionalització".