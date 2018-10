El PP d'Eivissa condiciona el seu suport als pressupostos a que el Consell redueixi el nombre de càrrecs de confiança

Actualizado 27/1/2010 18:40:26 CET

EIVISSA, 27 de gen. (EUROPA PRESS)

El grup popular al Consell d'Eivissa ha manifestat avui que no donarà suport als pressupostos de la Institució Insular per al 2010 si no és que l'equip de govern redueixi els càrrecs de confiança que té en nòmina, condició que ha considerat imprescindible si l'executiu insular vol tenir el seu suport a l'hora d'aprovar els comptes.

Així ho ha indicat la consellera popular Carmen Domínguez, qui ha indicat que després de diverses reunions amb el conseller de Programació Econòmica, Tomás Méndez, per a consensuar els comptes d'aquest any "no s'ha tret res en clar".

Ha recordat que van lliurar a Méndez un llistat amb diferents peticions i la reducció de plantilla en temps de crisis "no és negociable", quan, segons la seva opinió, "molts dels càrrecs són innecessaris".

Per la seva banda, des de l'equip de govern van assegurar al PP que amb la reestructuració que s'està portant a terme a la plantilla de la Institució, les arques insulars s'estalviaran 66.000 euros. Des del PP es van preguntar d'on ha sortit aquesta partida ja que la plantilla "segueix sent la mateixa".

Domínguez ha apuntat, irònicament, que "potser són els diners que han deixat de pagar a l'actual consellera de Justícia i Innovació Pilar Costa".