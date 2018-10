El PSIB sol·licita una reunió al GPP perquè llevi el "bloqueig" a les lleis d'Igualtat i de Funció Pública

Actualizado 28/2/2011 15:01:52 CET

El Grup Parlamentari Socialista ha enviat una missiva al Grup Popular en què li sol·licita reunir-se dimecres que ve a les 11.00 hores amb l'objectiu que els expliqui els motius pels quals "bloqueja" les Lleis d'Igualtat i de Funció Pública i que, d'aquesta manera, aquestes normatives es puguin portar a ple a l'actual període de sessions.

El parlamentari socialista Antoni Diéguez ha explicat en roda de premsa que "no és casualitat" que siguin precisament les lleis que estan coordinades pels 'populars' les que es troben "paralitzades" i, a més, ha entès que això respon a "instruccions impartides des de la direcció" del PP.

Diéguez ha recordat que el president del PP a Balears, José Ramón Bauzá, dimarts passat va mostrar la seva disposició a arribar a grans pactes amb el Govern, actitud que es contraposa amb el fet que "bloquegin" les lleis. Alhora, ha posat èmfasi en la importància d'aprovar aquests textos ja que, el d'Igualtat, per exemple, preveu "coses tan importants" com el fet que les víctimes de violència econòmica siguin equiparades a les de violència domèstica a l'hora d'accedir a determinades subvencions.

La missiva, que ha estat enviada aquest mateix matí, els emplaça a mantenir una reunió dimecres que ve en un espai "neutre" de la Cambra com és la sala Maura. En aquesta reunió els socialistes busquen que els diputats del PP els expliquin "per què estan bloquejats" els dos projectes de llei, ponències de les quals estan coordinades per Isabel Llinàs i José María Rodríguez.

En el cas que s'aconsegueixin "desbloquejar-les", Diéguez ha indicat que intentaran "pactar el contingut al màxim". Alhora, el socialista ha indicat que el Grup Parlamentari Popular pot "votar el que vulgui" al ple en el qual es debati les lleis, però "no és correcte que no es permeti al Parlament" abordar aquestes matèries.

Finalment, el parlamentari del PSIB ha indicat que "probablement" el ple del pròxim dia 15 de març debati la Llei del Bon Govern i la de Museus de la comunitat.