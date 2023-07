El 32% de los andorranos decidió su voto para el 2A durante la campaña electoral

Es la primera encuesta postelectoral que se realiza

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 27 (EUROPA PRESS)

El 32% de los electores andorranos aseguran que decidieron su voto para les elecciones generales celebradas el pasado 2 de abril durante la campaña electoral, mientras que un 62% afirma que ya lo tenía decidido antes.

Así lo recogen los resultados de la encuesta postelectoral elaborada por el Área de Sociología de Andorra Recerca Innovació (AR+I) que se ha presentado este jueves, ha informado el organismo en un comunicado.

El trabajo, que se ha elaborado "por primera vez", se llevó a cabo entre el 15 de mayo y el 1 de junio mediante encuestas telefónicas a una muestra de 1.205 personas mayores de 18 años.

Concretamente se encuestaron a 805 personas de nacionalidad andorrana, y por tanto con derecho a voto, y a 400 de otras nacionalidades y que no tienen posibilidad de votar.

De hecho, el partido que sacó mayor rédito de la campaña fue Concòrdia, de nueva creación y que se presentaba por primera vez, ya que, según se detalla en el informe, un 50,2% de sus votantes decidió su sufragio durante la campaña electoral.

SEGUIMIENTO DE LA CAMPAÑA

El 65% de los nacionales andorranos que participaron en la encuesta aseguran que siguieron la campaña electoral con 'mucho' (19%) o 'bastante' (46%) interés, mientras que un 34% lo hicieron con 'poco' (23%) o 'nada' (11%) de interés.

Además, según la percepción de los andorranos, el tema más debatido durante la campaña fue la vivienda (61%), a mucha distancia del resto de opciones.

Sobre los medios por donde la siguieron, los encuestados lo hicieron a través de periódicos, con una frecuencia de cinco días o más a la semana, ya sea en formato papel o digital (47%); seguido de internet y las redes sociales (35%) y la televisión (30%), mientras que la radio es el menos nombrado (12%).

UN 24% NO TIENE "CONFIANZA"

Por otra parte, un 24% de los encuestados responde que "no hay ningún partido que les merezca confianza", mientras que un 22% no sabe o no contesta.

Contrariamente, un 27% escoge al actual jefe de Gobierno, Xavier Espot, como el político que les genera "más confianza"; un 8% a Cerni Escalé, principal líder de la oposición; un 6% a Carine Montaner de Andorra Endavant, y un 2,5% a Pere López, del Partit Socialdemòcrata.

Un 54% de los encuestados andorranos dice estar 'bastante o muy satisfechos' con el funcionamiento de la democracia en el país; un 37% están 'poco o nada' satisfechos, y un 8% 'ni satisfechos ni insatisfechos'.

Desde el AR+I se destaca que el porcentaje de los que están 'mucho o bastante' satisfechos ha aumentado nueve puntos respecto la encuesta de 2022.

IDEOLOGÍA

El 24% de los encuestados andorranos dice sentir más simpatía o consideran más cercano a sus ideas el partido ganador de las elecciones, Demòcrates per Andorra; un 19% a Concòrdia; un 12% al Partit Socialdemòcrata; un 7% a Andorra Endavant; un 2% a Liberals d'Andorra; un 1,5% a Acció y un 1% aSocialdemocràcia i Progrés.

Las variaciones "más destacadas" en la simpatía por los distintos partidos entre la encuesta preelectoral y la actual es un incremento del porcentaje de encuestados que dicen que sienten simpatía por Concòrdia, que pasan de un 6 a un 19%, y por Demòcrates, que pasa de un 20 a un 24%.

Finalmente, nueve de cada diez encuestados no andorranos dice que si pudiese votar en las elecciones de Andorra "lo haría", mientras que el 8% responde que no.