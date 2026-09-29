El 75 Premio Planeta bate el "récord" de participación con 1.424 novelas presentadas

Archivo - El Premio Planeta que entregado en la LXXI edición, en una foto de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 75 Premio Planeta ha batido el "récord" de participación con un total de 1.424 novelas presentadas, lo que según sus impulsores confirma el interés creciente en el galardón, informa Planeta en un comunicado de este martes.

De las obras recibidas, 778 provienen de España y 383 de América del Sur, seguidas de América del Norte (151), América Central (17), resto de Europa (28), Andorra (1), Asia (2), África (2), Australia (1) e Israel (1).

El galardón ha incorporado al jurado a Paloma Sánchez-Garnica (finalista del Premio en 2021 y ganadora en 2024) y a Javier Sierra (ganador en 2017), que sustituyen a José Manuel Blecua, fallecido el pasado mes de mayo, y a Juan Eslava Galán, miembro del jurado durante 17 años.

Sus nombres se suman a los de Luz Gabás, Pere Gimferrer, Eva Giner, Carmen Posadas y a la directora de Editoral Planeta y secretaria con voto, Belén López.

El Premio Planeta de Novela 2026 otorgará 1 millón de euros a la obra ganadora y 200.000 euros a la finalista, en una gala que se celebrará el 15 de octubre en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (Mnac) de Barcelona.