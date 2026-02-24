Altura Arquitectura gana el concurso de ideas para el futuro Espai Capital de Andorra la Vella

Presentación del proyecto ganador del concurso de ideas para el Espai Capital - COMÚ D'ANDORRA LA VELLA

El proyecto incluye un recinto ferial multifuncional que satisface al Gobierno

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 24 (EUROPA PRESS)

El despacho Altura Arquitectura ha sido seleccionado como el ganador del concurso de ideas para el futuro Espai Capital de Andorra la Vella con su proyecto 'Plenum'.

Se trata de una infraestructura "funcional, sostenible y adaptable" a lo largo de todo el año que se distribuye en un espacio central de 10.500 metros cuadrados, de los cuales 2.500 son de titularidad comunal y cerca de 8.000 de titularidad privada, según se ha explicado este martes en una presentación pública.

El cónsul mayor (alcalde) de la capital, Sergi González, ha destacado que la propuesta seleccionada refuerza el papel de Andorra la Vella como "capital y motor del país" y ha señalado que el proyecto busca generar cohesión social, actividad cultural y deportiva y dinamización económica.

'Plenum' estructura el Espai Capital en tres grandes ámbitos que funcionan de forma integrada: una plaza pública que incorpora la Casa Pairal --espacio para la gente mayor--, un espacio ferial versátil y una conexión reforzada con la zona del Río.

Concretamente, el recinto ferial será transformable, con una altura interior de 18 metros, ampliables hasta 30, que podrá acoger eventos de gran formato con una capacidad de hasta 7.000 personas de pie y 3.500 sentadas con unas gradas desmontables.

VOLUNTAD DEL GOBIERNO

De esta forma el proyecto da cobertura también a la voluntad del Gobierno de disponer de un espacio multifuncional en el país para acoger ferias y grandes eventos culturales o deportivos que hasta ahora no se podían acoger o que obligaban a cerrar aparcamientos para montar carpas, como con el Cirque du Soleil.

De hecho, en declaraciones a los medios al final del acto, el ministro de Turismo, Jordi Torres, ha asegurado que la propuesta "cumple los requisitos" que el Gobierno buscaba en este tipo de espacio y por este motivo han ofrecido colaboración económica al Comú para financiar las obras que se concretará en un convenio que ser firmará próximamente.

SIGUIENTES PASOS

Una vez resuelto el concurso de ideas, se prevé que en un plazo de tres meses los arquitectos presenten el anteproyecto, documento que definirá el coste exacto de las obras y el calendario de ejecución.

Posteriormente, el Comú convocará un concurso para dar en concesión la gestión del recinto ferial y posteriormente se redactará el proyecto ejecutivo para hacer realidad el Espai Capital.

En el momento de presentar el concurso de ideas, el Comú estimó en 15 millones el coste de la obra y en 30 meses el plazo de ejecución de la obra, de manera que su voluntad era poder estrenar el recinto en 2027.