Andbank España inaugura su nuevo centro de banca privada en Palma de Mallorca

Inauguración del nuevo centro de AndBank en Palma - ANDBANK

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 12 (EUROPA PRESS)

Andbank España ha inaugurado su nuevo centro de banca privada en Palma de Mallorca con un evento en la Fundació Es Baluard Museu d'Art Contemporani, informa en un comunicado este martes

El acto, celebrado este lunes, reunió a más de 170 personas y contó con la presencia del alcalde de Palma, Jaime Martínez; el presidente del Consell Insular, Llorenç Galmés, y el vicepresidente primero del Govern Balear y consejero de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa.

La apertura del nuevo centro, ubicado en la calle San Jaime, 19, está dirigido por Catalina Gelabert y cuenta con un equipo de 4 profesionales.

Con esta apertura, "Andbank refuerza su presencia en España, alcanzando los 26 centros de banca privada", explica la entidad, cuyo modelo de negocio se basa en ofrecer un servicio integral de gestión patrimonial a través de especialistas en diversos ámbitos.

La entidad, "posicionada la sexta en el ranking de banca privada en España", cerró 2025 con un volumen de negocio superior a 40.261 millones de euros.