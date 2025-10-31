Andbank España recibe cuatro premios de la revista financiera Citywire

La entidad ha recibido el galardón a Mejor Red de Agentes durante cuatro ediciones

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 31 (EUROPA PRESS)

Andbank España, entidad especializada en banca privada, ha sido galardonada en la edición 2025 de los premios Citywire con tres premios corporativos y uno individual, según ha informado en un comunicado este viernes.

La prestigiosa revista financiera ha otorgado a la entidad los premios a Mejor Banca Privada del Año, Mejor Red de Agentes Financieros, Mejor Servicio al Cliente y, en la categoría individual, ha recibido el premio a Mejor Banquera del Año la agente del banco en el País Vasco Iratxe Forner Ruiz.

Según la nota de prensa, es la primera vez que una sola entidad recibe tres premios corporativos, teniendo en cuenta, además, que el galardón a Mejor Red de Agentes Financieros ha sido otorgado a Andbank España en cuatro ocasiones, tres de ellas de forma consecutiva.

Dichos reconocimientos se suman también al premio a mejor Red de Banqueros y Agentes concedido por la revista Funds People en el mes de febrero de 2025.

Desde Andbank se afirma que la entidad ha construido un "modelo de éxito" en España basado en ofrecer un servicio integral de gestión patrimonial, con el apoyo de especialistas en varias áreas.

VOLUMEN DE NEGOCIO DE 40.000 MILLONES DE EUROS

La entidad dispone de un volumen de negocio cercano a los 40.000 millones de euros, 26 centros de banca privada en todo el país y una red de 135 agentes financieros.

Los galardones recibidos refuerzan la apuesta de Andbank España para un modelo de banca privada "ágil, innovador y centrado en las personas".