Andbank incorpora a Max Hap como nuevo director de inversión hotelera - ANDBANK

BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Andbank ha incorporado al arquitecto Max Hap como nuevo director de inversión hotelera del Grupo bancario, tras desarrollar su trayectoria en JLL y CBRE dentro del sector inmobiliario español.

Hap será el responsable de la gestión de la inversión en proyectos hoteleros de los clientes de la entidad, informa AndBank en un comunicado este martes.

Antes de su incorporación en AndBank, Hap ocupó varios cargos de responsabilidad en JLL y trabajó durante más de 6 años en CBRE, ejerciendo funciones de valoración, consultoria, venta y asesoramiento estretégico en el sector hotelero.