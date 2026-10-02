Andorra activa el Distintivo de Igualdad para reconocer a empresas referentes en este ámbito

La secretaria de Estado de Trabajo y Vivienda, Laura Camps, y la secretaria de Estado de Igualdad y Participación Ciudadana, Mariona Cadena - GOBIERNO DE ANDORRA / JAVILADOT

La medida completa el despliegue de la ley de igualdad

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 2 (EUROPA PRESS)

La secretaria de Estado de Igualdad y Participación Ciudadana, Mariona Cadena, y la secretaria de Estado de Trabajo y Vivienda, Laura Camps, han presentado este viernes el nuevo Distintivo de la Igualdad de Trato y de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.

Se trata de una herramienta impulsada por el Gobierno para reconocer a las empresas y organizaciones que desarrollan políticas y buenas prácticas en favor de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, informa el ejecutivo en un comunicado.

Cadena ha destacado que la puesta en marcha de este distintivo permite completar el despliegue de la ley de igualdad y sirve para dar un paso más para avanzar hacia "una igualdad efectiva en el ámbito laboral".

Igualmente, ha indicado que el distintivo reconoce a las empresas que integran la igualdad en su cultura organizativa y que contribuyen, con acciones concretas, a construir entornos de trabajo "más justos, inclusivos y libres de discriminación".

A la vez, el distintivo busca incentivar la adopción de medidas y planes de igualdad, promover una cultura empresarial basada en la igualdad efectiva, contribuir a reducir la brecha de género y favorecer la conciliación y la corresponsabilidad.

EL PAPEL "CLAVE" DE LAS EMPRESAS

Camps ha indicado que las empresas tienen un papel clave en la construcción de un mercado laboral "más equitativo y competitivo".

El reconocimiento se dirige a empresas y organizaciones públicas y privadas establecidas en el país que acrediten la aplicación efectiva de políticas de igualdad en su entorno laboral.

REQUISITOS

Para poder optar al distintivo, las empresas deben disponer de un plan de igualdad inscrito, cumplir con las obligaciones relativas a los indicadores de brecha de género y haber implementado acciones concretas en materia de igualdad susceptibles de ser evaluadas.

Las candidaturas serán valoradas por una comisión evaluadora integrada por representantes de los ámbitos de igualdad, trabajo y del Institut Andorrà de les Dones, así como por una persona experta en igualdad.

La evaluación tendrá en cuenta aspectos como el compromiso institucional, la igualdad retributiva, la conciliación, la participación equilibrada en los espacios de decisión, la prevención del acoso y la integración de la perspectiva de género en la cultura organizativa.