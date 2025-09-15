Andorra actualiza la normativa de drones y la armoniza con la legislación europea

La voluntad es garantizar un uso "seguro, ordenado y eficiente" de los aparatos

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 15 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Andorra ha aprobado el nuevo reglamento de aeronaves no tripuladas, pilotadas remotamente, también conocidas como drones, para armonizar la legislación nacional con la existente a escala europea.

Según ha informado el Ejecutivo en un comunicado este lunes, la voluntad es garantizar una operación "segura, ordenada y eficiente" de estas aeronaves dentro del territorio y del espacio aéreo del Principado.

La actualización de la normativa llega en un contexto de crecimiento del uso de drones en los últimos años, tanto en el ámbito profesional como en el ocio y las actividades recreativas.

CAMBIOS

Uno de los principales cambios del nuevo reglamento, respecto al vigente desde 2016, es la modificación de clasificación de las aeronaves según sus características técnicas y el peso máximo de despegue, de acuerdo con la clasificación europea, y la definición de las condiciones para su operación según el nivel de riesgo.

En este punto la nueva normativa requiere la certificación del piloto y la obligatoriedad de disponer de un seguro para aquellos drones de más de 250 gramos, unos requisitos similares a los existentes en los países vecinos.

En cuanto a la certificación del piloto, el departamento competente convalidará las autorizaciones expedidas en los países que formen parte de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), cuando hasta ahora solo era necesario disponer de formación en determinados vuelos y categorías de drones, que por la evolución de la tecnología, han sido revisadas.

El nuevo texto también regula el uso del espacio aéreo a través de la delimitación de zonas de vuelo libre, limitado y prohibido, con una atención especial en las áreas sensibles.

ZONAS PROHIBIDAS

El nuevo reglamento mantiene las zonas donde está prohibido el vuelo de estas aeronaves y añade la prohibición de volar drones en los parques naturales del Valle de Sorteny, los valles del Comapedrosa y el valle del Madriu-Perafita-Claror, así como en el helipuerto nacional y las superficies de limitación de obstáculos declaradas en los varios helistops.

Con los cambios introducidos, se refleja la voluntad de la secretaría de Estado de Transición Energética, Transportes y Movilidad de equilibrar el fomento del desarrollo tecnológico y económico asociado a los drones con la protección del espacio público, la seguridad ciudadana y la sostenibilidad ambiental.