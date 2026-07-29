Andorra actualiza las tarifas de los médicos para captar y retener a los profesionales

La ministra Helena Mas durante la presentación de las medidas - JAVILADOT

El cambio entrará en vigor el 1 de septiembre

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 29 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Andorra ha aprobado este miércoles un decreto que actualiza las tarifas de los médicos de atención primaria y de los especialistas como medida para captar y retener a los profesionales.

La medida, que entrará en vigor el 1 de septiembre, incluye, por un lado, la creación de una tarifa de primera visita de los médicos referentes y especialistas, y por el otro, incrementa el valor de la visita del médico de cabecera, informa el Gobierno en un comunicado.

Así, la tarifa de la primera visita se incrementa en tres euros sobre la tarifa vigente: en el caso del médico referente queda fijada en 34,41 euros (8,6 euros pagados por el paciente) y la del médico especialista en 38,67 euros (9,6 euros asumidos por el usuario).

La ministra de Salud, Helena Mas, ha detallado que dichas tarifas serán aplicables tanto en las primeras visitas como en los casos en que no se haya registrado ninguna consulta entre el paciente y el mismo profesional durante los siete años anteriores.

La ministra ha justificado la nueva tarifa porque se considera que la primera visita es un acto asistencial "de una especial complejidad y responsabilidad" y considera que con el cambio se adecua mejor la remuneración a la realidad de la práctica clínica.

Paralelamente, se incrementa hasta los 31,41 euros (7,8 euros pagados por el paciente) la tarifa de la consulta hecha por un médico generalista, una actualización del 1% que tiene por objetivo reconocer el papel esencial de los médicos de cabecera como puerta de entrada al sistema sanitario.

Mas ha destacado que el médico referente es el profesional que acompaña a la persona a lo largo de todo su recorrido asistencial y ha afirmado que con la actualización se "reconoce mejor" la responsabilidad y el valor que aporta en la coordinación de las curas, el seguimiento de los pacientes y la continuidad asistencial.