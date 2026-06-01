Andorra se adhiere al Convenio de Varsovia contra el blanqueo y la financiación del terrorismo

Una imagen del Consejo de Europa - GOBIERNO DE ANDORRA

El texto amplia y actualiza el marco del Convenio del Consejo de Europa de 1990

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 1 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Andorra ha aprobado este lunes la adhesión del Principado al Convenio del Consejo de Europa relativo al blanqueo, el descubrimiento, el embargo y la confiscación de productos del crimen y la financiación del terrorismo, conocido como Convenio de Varsovia.

El texto, adoptado el 3 de mayo de 2005, tiene como objetivo promover, facilitar y reforzar la cooperación entre los estados parte para garantizar la identificación, el seguimiento, el bloqueo, el embargo y la confiscación de los fondos vinculados al crimen organizado y a la financiación del terrorismo, tanto en ámbito nacional como internacional, informa el ejecutivo en un comunicado.

La adhesión a dicho instrumento internacional permitirá a Andorra consolidar el marco normativo y reforzar el compromiso del país con los estándares europeos e internacionales en materia de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales, la corrupción y la financiación del terrorismo.

El Convenio de Varsovia amplía y actualiza el marco establecido por el Convenio del Consejo de Europa de 1990, que Andorra ya firmó y ratificó, y que entró en vigor en el ordenamiento jurídico andorrano el 1 de noviembre de 1999.

La adopción del nuevo Convenio responde a la necesidad de adaptar los instrumentos de cooperación internacional a los nuevos fenómenos delictivos, de acuerdo con las recomendaciones y los procedimientos de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Comité de Expertos en la Evaluación de Medidas contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (MONEYVAL).

MECANISMOS DE COOPERACIÓN

Se detalla que el Convenio se aplica a la prevención del blanqueo, al descubrimiento, embargo y la confiscación de los productos del crimen, así como a la investigación y tipificación de los delitos vinculados a la financiación del terrorismo.

Igualmente, también establece mecanismos de cooperación entre autoridades competentes, incluyendo el intercambio de información entre unidades de inteligencia financiera, el uso de técnicas especiales de investigación y la posibilidad de llevar a cabo actuaciones coordinadas en el ámbito internacional.

ORDENAMIENTO JURÍDICO ANDORRANO

En el caso de Andorra, el ordenamiento jurídico ya prevé los delitos de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo en el Código Penal.

En la reforma que está en marcha del Código Penal, el ministerio de Justicia e Interior también ha propuesto incorporar la responsabilidad penal de las personas jurídicas para determinados delitos, hecho que "refuerza" la alineación del país con los estándares del Convenio.

MECANISMOS INTERNOS

La aplicación del Convenio también implica asegurar mecanismos internos adecuados para la gestión de los bienes objeto de medidas provisionales o de confiscación, así como la posibilidad de retorno a sus propietarios legítimos, de acuerdo con las disposiciones previstas en el texto internacional.

La autoridad andorrana designada para gestionar las solicitudes de cooperación internacional será el ministerio encargado de la Justicia, mientras que la unidad de inteligencia financiera será la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND).

La adhesión de Andorra al Convenio de Varsovia deberá ser sometida a la aprobación del Consell General (Parlamento), ya que se trata de un instrumento jurídico internacional que afecta materias relativas a la seguridad interior, la cooperación judicial y que requiere medidas legislativas para su ejecución.