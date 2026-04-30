Andorra analiza vías de colaboración con la Oficina de la ONU contra la droga y el delito

La ministra Tor con los representantes de la UNODC - GOVERN D'ANDORRA

El organismo identifica el Principado como un socio potencial por su compromiso con el multilateralismo

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 30 (EUROPA PRESS)

Andorra ha acogido este jueves una delegación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para profundizar en el conocimiento mutuo y explorar vías de colaboración.

Según ha informado el Gobierno en un comunicado, la visita se enmarca en una ronda de contactos que la UNODC está llevando a cabo con varios países con el objetivo de ampliar y diversificar sus alianzas, especialmente con los que hasta ahora no ha mantenido ninguna cooperación estructurada.

De hecho, el organismo ha identificado Andorra como socio potencial a raíz de su compromiso con el multilateralismo y la trayectoria de colaboración con otras agencias del sistema de las Naciones Unidas, como la Unesco.

La delegación desplazada en Andorra está integrada por Fedor Klimchuk, subdirector general de la División de Análisis de Políticas y Asuntos Públicos y responsable de la Banca de Asuntos Públicos y Apoyo a la Políticas, y por Igor Kondratyev, responsable de Relaciones Exteriores de la Sección de Cofinanciación y Asociaciones.

Por parte de Andorra, ha mantenido reuniones con representantes de los principales departamentos implicados, incluyendo los ámbitos de interior, policía, sanidad, ciberseguridad, antidopaje y asuntos exteriores.

Entre las cuestiones de interés destacadas por la UNODC figuran la gestión del fenómeno de las drogas -tanto lo que se refiere al control de sustancias con uso medico como al seguimiento del consumo ilegal-, el combate contra el crimen organizado transnacional, la lucha contra la corrupción y la lucha contra la ciberdelincuencia.

Esta primera visita representa una oportunidad para Andorra para reforzar sus políticas publicas en ámbitos clave como la salud, la justicia y la seguridad, así como para acceder a conocimiento especializado, datos y buenas prácticas internacionales.