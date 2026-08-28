Andorra aprueba el título estatal de báchelor en turismo

Imagen Del Ministerio De Educación De Andorra. - GOVERN D'ANDORRA

Tendrá una carga de 180 créditos europeos distribuidos en tres cursos académicos

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 28 (EUROPA PRESS).

El gobierno de Andorra ha aprobado la creación del título estatal de báchelor, una nueva titulación universitaria de primer ciclo que se incorpora a la oferta de enseñanza superior del país y que corresponde al nivel 6A del marco andorrano de cualificaciones (MAQ, por sus siglas en catalán).

El decreto establece las características comunes mínimas que deberán incluir los planes de estudios de las instituciones de enseñanza superior que quieran impartir dicha titulación.

El báchelor tendrá una carga lectiva de 180 créditos europeos (ECTS), distribuidos en tres cursos académicos y seis semestres de 30 créditos cada uno; la formación se podrá impartir en la modalidad presencial, no presencial o semipresencial y deberá incorporar entre 10 y 12 créditos obligatorios de estancias formativas.

Además, los planes de estudios tendrán que incluir, al menos, 6 créditos optativos impartidos en catalán y un mínimo de 12 créditos obligatorios vehiculados en inglés.

La titulación está orientada a proporcionar una formación especializada en los diferentes ámbitos de la actividad turística y a desarrollar competencias vinculadas al análisis del entorno turístico, la gestión de servicios y equipos, el marketing y la comercialización, así como el diseño de productos y experiencias turísticas sostenibles e innovadoras.

También incluye competencias relacionadas con la calidad, la sostenibilidad y la gestión de los destinos turísticos.

Los titulados podrán desarrollar funciones técnicas o de responsabilidad en sectores como el alojamiento y la hotelería, la restauración y la gastronomía, la nieve y el turismo activo, el turismo de salud y bienestar, el comercio y el turismo de compras, la organización de congresos y eventos o el marketing y la distribución digital, entre otros.