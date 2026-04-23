Andorra celebra la jornada con más de 30 títulos nuevos de autores del país

Ciudadanos en la Fira de Sant Jordi d'Andorra la Vella - COMÚ D'ANDORRA LA VELLA - TONY LARA

Cultura incrementará la ayuda a los editores de 12.000 a 19.000 euros

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 23 (EUROPA PRESS)

Andorra ha celebrado este jueves la fiesta de Sant Jordi con más de 30 títulos nuevos de autores y editoriales andorranas, superando la veintena habitual de los últimos años.

En un comunicado, el jefe del Gobierno andorrano, Xavier Espot, y la ministra de Cultura, Mònica Bonell, han valorado positivamente la situación actual del sector, que en un día como hoy consigue, aproximadamente, un tercio de las ventas anuales.

Para Espot, Sant Jordi es una fiesta en la que se pone al frente la cultura y el amor, dos valores "inseparables y esenciales" de la condición humana y que también permite a Andorra reivindicarse, también su lengua y la cultura.

La ministra de Cultura también ha anunciado que aumentará la ayuda destinada a la Asociación de Editores de Andorra, que pasará de los 12.000 euros actuales a los 19.000 euros, gracias a la firma de un nuevo convenio para reforzar la actividad editorial del país.

Según Bonell, el objetivo de las ayudas es permitir que los editores puedan afrontar los gastos y, sobretodo, fomentar la participación en eventos como la Fira del Llibre de Barcelona, la de Organyà (Lleida) o la Feria del Libro de Madrid.

De hecho, la ministra ha reconocido que el "reto" del sector, una vez consolidada una base de escritores y editoriales, es la internacionalización, ya sea comercializando los libros en catalán en el extranjero o a través de traducciones.

La celebración de Sant Jordi se ha extendido por todo el país con ferias de libros y rosas en todas las parroquias (municipios), la más importante, en la capital, Andorra la Vella, donde participan 60 puestos de venta, una decena más que el año pasado.