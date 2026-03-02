Andorra centra las acciones del 8M en la promoción de la igualdad en los cuidados

Mariona Cadena durante la presentación de los actos del 8M - SFGA / JAVILADOT

Cadena anuncia que la ampliación del permiso de nacimiento de 4 a 6 semanas será retroactiva

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 2 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Andorra centrará las acciones con motivo del Día Internacional de las Mujeres, que se celebra el 8 de marzo, en la promoción de la igualdad en el ámbito de los cuidados.

La secretaria de Estado de Igualdad y Participación Ciudadana, Mariona Cadena, ha explicado que la elección de la temática coincide con la aprobación de la ley del permiso de nacimiento igualitario que ser producirá "en las próximas semanas".

Un texto, que ha recordado, busca promover la conciliación de la vida, laboral, familiar y personal, mejorar la protección social durante los períodos de cuidados y "garantizar la igualdad de género".

Como novedad respecto al proyecto de ley presentado en su día, Cadena ha anunciado que el texto final contempla la retroactividad en los permisos de los progenitores de los niños nacidos entre el 1 de enero de 2026 y la fecha de entrada en vigor de la ley para garantizar la igualdad de condiciones entre los niños de 2026.

PERMISO DE NACIMIENTO

Así, este mismo año, el permiso de nacimiento del segundo progenitor será de seis semanas, en vez de las cuatro actuales, y la previsión es que los plazos se igualen progresivamente a 20 semanas para los dos progenitores.

Cadena ha insistido que la ley permite "dar un paso adelante" para avanzar hacia la igualdad entre hombres y mujeres y, a su juicio, el despliegue progresivo del permiso de nacimiento igualitario supone un paso firme hacia una sociedad más justa y cohesionada.

En cuanto a los actos organizados por el Gobierno en relación con el 8M, el martes 3 de marzo está previsto un cuenta-cuentos infantil sobre la presión estética y el jueves 5 de marzo se ha programado la proyección del cortometraje 'Cuarentena' de Celia Molina con un coloquio posterior sobre el impacto físico, emocional, social y laboral de la maternidad.