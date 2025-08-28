Andorra expone los avances hechos en materia de igualdad ante la ONU

Un instante de la sesión celebrada en la ONU - GOVERN D'ANDORRA

Ha destacado la puesta en marcha del protocolo para la transición de género

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 28 (EUROPA PRESS)

Andorra ha expuesto este jueves en la sesión previa al examen periódico universal de la ONU 2020-2025 los avances "significativos" que ha llevado a cabo desde 2020 en materia de derechos humanos, y más concretamente en el ámbito de la igualdad.

Según ha informado el Gobierno en un comunicado, durante la sesión se han expuesto medidas como la puesta en marcha del protocolo de transición de género o la presentación del permiso de nacimiento igualitario entre progenitores.

En el ámbito legislativo se han destacado reformas clave como la aprobación de la ley de igualdad de trato entre hombres y mujeres, la equiparación del matrimonio civil al canónico para todas las parejas o la modificación de la ley del Raonador del Ciutadà (defensor del pueblo) para reforzar su mandato de acuerdo con los principios de Venecia.

Además, también se ha puesto énfasis en la implementación de otras medidas como la creación del Institut Andorrà de les Dones y del Servicio Integral de Atención a la Mujer, así como la elaboración e implementación de los planes nacionales para la salud mental y las adicciones, la infancia y la juventud.

Finalmente, se ha expuesto la apuesta de Andorra para reforzar los mecanismos de protección para las mujeres víctimas de violencia de género con protocolos policiales, formación continuada y asistencia jurídica gratuita desde el primer momento.

JERONI ESTOPIÑÁN

El encargado de defender la posición del Gobierno ha sido el director del departamento de Asuntos Multilaterales y Cooperación del ministerio de Asuntos Exteriores, Jeroni Estopiñán, quien ha remarcado que la sociedad civil ha sido la protagonista de dichos avances.

Además, la consulta de las asociaciones en los procesos legislativos y reglamentarios y los encuentros periódicos con miembros del Gobierno ha permitido promover un proceso de consolidación permanente de la participación ciudadana, destaca la nota de prensa.

El examen periódico universal (EPU) es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos que establece que cada estado miembro de la ONU se someta cada cuatro años y medio al análisis de sus acciones en materia de derechos humanos.

Durante la sesión previa se recogen las posiciones de la sociedad civil, que se tendrán en cuenta, posteriormente, durante la sesión que se celebrará en noviembre.