Andorra extradita a un hombre condenado en España por agresiones y abusos sexuales a menores

Momento de la entrega del hombre buscado por España. - POLICÍA DE ANDORRA

Los delitos los cometió entre 2013 y 2016

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 16 (EUROPA PRESS)

La policía de Andorra ha hecho efectiva, este jueves por la mañana, la extradición de un hombre de 44 años condenado en España por agresiones y abusos sexuales a menores.

Las autoridades españolas buscaban al hombre para cumplir una condena penal por un delito continuado de agresión sexual a menor de edad y un delito continuado de abuso sexual a menor de edad que cometió en España entre 2013 y 2016, ha informado la policía en un comunicado este jueves.

En el Principado, dichos delitos serían constitutivos de un delito mayor de agresión sexual constitutiva de violación y el interesado era objeto de una orden internacional de detención emitida por la Audiencia Provincial de Sevilla y difundida por Interpol.

El hombre, que fue detenido en Andorra la Vella el mes de octubre pasado, residía en el país desde 2019, pero fue condenado en 2023.

Fue la policía quien, a raíz de una sospecha, activó los canales de cooperación internacional y, después de verificar los hechos, constató que se encontraba en Andorra pendiente de cumplir condena.

DETENIDO POR LA INTERPOL EN ANDORRA

En el momento en que la Interpol activó la búsqueda internacional, los efectivos de la Oficina Central Nacional de Interpol en Andorra lo detuvieron de inmediato por orden de la Fiscalía y lo pusieron a disposición judicial.

La Justicia decretó su ingreso en prisión preventiva hasta que este jueves, una vez el Tribunal de Corts lo ha autorizado, la policía ha hecho efectiva la extradición y ha entregado el detenido a la policía nacional española en la frontera hispanoandorrana para que sea trasladado ante las autoridades pertinentes.