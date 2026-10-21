Andorra inaugura la 2 edición de las Jornadas de Cooperación Transfronteriza

Un instante de las Jornadas de Cooperación Transfronteriza. - SFGA / JAVILADOT

El hilo conductor es la creación de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 21 (EUROPA PRESS)

La ministra de Asuntos Exteriores de Andorra, Imma Tor, ha inaugurado este miércoles la segunda edición de las Jornadas de Cooperación Transfronteriza.

Se trata de un encuentro organizado por el Gobierno que reúne a representantes institucionales, económicos y expertos de Andorra, Francia y España, con el objetivo de reforzar la cooperación entre los territorios vecinos y avanzar hacia una colaboración más estructurada y orientada a proyectos concretos, informa el ejecutivo en un comunicado.

Tor ha resaltado que la voluntad es "pasar de la reflexión a la acción" consolidando las relaciones institucionales pero también, y sobre todo, impulsando proyectos concretos que tengan un impacto positivo en la vida de los ciudadanos y en el desarrollo territorial.

Igualmente, ha señalado que las empresas de los tres territorios participantes "comparten retos y oportunidades", por lo que es importante disponer de espacios para intercambiar conocimiento y buenas prácticas, establecer alianzas y poder desarrollar proyectos conjuntos.

Así, ha indicado que la voluntad del Gobierno andorrano es continuar profundizando en la cooperación con los territorios vecinos y dotarla de herramientas que permitan impulsar iniciativas compartidas en ámbitos concretos.

De hecho, el hilo conductor de las jornadas es el proyecto de creación de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) Andorra-Pirineos, concebida como una herramienta para desarrollar proyectos conjuntos con Catalunya y Occitania.

La agrupación también debe facilitar la participación en programas europeos, captar financiación y reforzar la capacidad de Andorra para trabajar con las instituciones europeas.

INFORME SOCIOECONÓMICO TRANSFRONTERIZO

En la sesión matinal de las jornadas, la embajadora para la Cooperación Transfronteriza, Noelia Souque, ha presentado el Informe Socioeconómico Transfronterizo 2026, que ofrece una radiografía conjunta del espacio Andorra-Pirineos en ámbitos como la demografía, la ocupación, la economía, el tejido empresarial, el comercio transfronterizo y la inversión pública.

El documento pone de manifiesto la dimensión y el dinamismo del espacio compartido, que concentra cerca de 3,5 millones de habitantes, más de 1,5 millones de puestos de trabajo y 271.024 empresas.

En cuanto a Andorra, los datos evidencian, especialmente, el dinamismo del tejido empresarial: contaba con 14.051 empresas en 2025, un 6,8% más que el año anterior, mientras que la ocupación aumentó un 2,8% entre 2024 y 2025.

La mañana se ha cerrado con una mesa redonda centrada en la cooperación transfronteriza como herramienta de conectividad y movilidad, con la participación del secretario de Estado de Transición Energética, Transportes y Movilidad, David Forné.

Está previsto que el día termine con el acto institucional de clausura de la jornada de reflexión y la apertura del Foro Empresarial Transfronterizo, con la participación del jefe de Gobierno, Xavier Espot, del conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat de Catalunya, Jaume Duch, y del vicepresidente del Consejo Regional de Occitania, Kamel Chibli.