Andorra incorpora una herramienta multirriesgo para reforzar la gestión de emergencias

La nueva tecnología se implementa en colaboración con Andorra Recerca + Innovació

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 4 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Andorra, a través del departamento de Protección Civil y Gestión de Emergencias, ha incorporado la herramienta tecnológica ARGOS, una plataforma multirriesgo que permite mejorar la prevención, seguimiento y respuesta ante situaciones de emergencia.

Según ha informado el Ejecutivo a través de un comunicado este jueves, la incorporación de la nueva tecnología supone dar un paso adelante en la "modernización" de las capacidades de trabajo del departamento.

La acción también responde a la voluntad del Gobierno de reforzar la seguridad de la ciudadanía y alinearse con los objetivos del Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres de las Naciones Unidas, que insta a los Estados a equiparse con tecnologías avanzadas para reducir el impacto de los fenómenos adversos y fomentar sociedades más resilientes.

El director de Protección Civil, Cristian Pons, ha explicado que el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos derivados del cambio climático hace "imprescindible" disponer de herramientas que permitan anticipar escenarios de riesgo y minimizar sus impactos.

Pons ha detallado que el sistema servirá de apoyo en los trabajos que el departamento está realizando sobre el riesgo de inundación en el país y que además, la herramienta cubre un amplio abanico de riesgos que se irán configurando: aludes, incendios, terremotos, etcétera.

La herramienta permite agrupar en una sola plataforma varios sistemas de aviso y detección de fenómenos extremos, lo que permite una gestión directa y exhaustiva de los posibles peligros y facilita anticiparse a posibles afectaciones en el territorio.

COLABORACIÓN

La implementación de la tecnología ha sido posible por la colaboración con Andorra Recerca + Innovació (AR+I), que desde 2023 ha trabajado conjuntamente con el Gobierno andorrano en una prueba piloto de la plataforma.

Esta cooperación ha sido clave para adaptar la herramienta a las necesidades del país y para establecer una base sólida de mejora técnica y científica continuada.

La responsable del área de investigación de AR+I, Laura Trapero, ha dicho que están "muy satisfechos" que un proyecto que empezó hace tres años con el lanzamiento de un reto internacional de innovación tecnológica haya acabado convertido en una herramienta operativa fundamental para los servicios de emergencias nacionales.

El proyecto ARGOS se originó a raíz del Reto PLANETech 2022, promovido por AR+I en colaboración con PLANETech y la Mountain Partnership de Naciones Unidas.

La startup HYDS ganó el reto y como premio se impulsó una prueba piloto de la plataforma en el Principado, que ha permitido avanzar hacia su consolidación como herramienta de gestión de emergencias en el país.