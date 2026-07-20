Andorra otorga a los hermanos y músicos Gerard y Lluís Claret el Orde de Carlemany

Los Hermanos Claret Con Xavier Espot. - SFGA - JAVILADOT

La distinción reconoce su trayectoria artística y su contribución a la cultura del país

ORDINO (ANDORRA) 20 (EUROPA PRESS)

El jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, ha entregado este lunes el Orde de Carlemany a los hermanos y músicos Gerard y Lluís Claret.

Según informa el ejecutivo en un comunicado, la distinción reconoce los servicios destacados prestados a la cultura andorrana, su contribución a la promoción del país por todo el mundo y una trayectoria artística de proyección nacional e internacional que se prolonga durante casi seis décadas.

Durante el acto de entrega, celebrado en el Foyer del Auditori Nacional de Andorra, en Ordino, Espot ha destacado que los hermanos Claret han contribuido "decisivamente" a proyectar Andorra más allá de sus fronteras y que se han convertido en una referencia imprescindible de la música clásica en el entorno cultural andorrano.

El jefe de Gobierno ha subrayado que su trayectoria es el resultado "del talento, la disciplina y una pasión constante" por la música, y también de su capacidad para ser un puente entre los grandes maestros del siglo XX y las nuevas generaciones de intérpretes.

Más allá de sus éxitos artísticos, Espot ha querido destacar su aportación decisiva al desarrollo de las instituciones culturales del país, como su impulso del Institut de Música de Andorra la Vella en 1980, la vinculación con el Festival Internacional Narciso Yepes y el papel "fundamental" de Gerard Claret en la creación y consolidación de la Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra (ONCA).

Nacidos en Andorra en 1951, Gerard y Lluís Claret son hijos del político catalán Andreu Claret Casadessús, uno de los fundadores de Esquerra Republicana de Catalunya y que se instaló en Andorra en 1949, años después de formar parte de la resistencia francesa contraria a la ocupación alemana y de ser detenido por la Gestapo.

Los hermanos Claret iniciaron su vocación bajo la influencia de Pau Casals y, después de una exigente formación musical con algunos de los principales maestros europeos, sus carreras les llevaron por los escenarios más prestigiosos del panorama internacional.

INTERPRETACIÓN MUSICAL

El acto de entrega del Orde de Carlemany ha permitido a los asistentes disfrutar de la interpretación por parte de los dos hermanos del 'Allegro sostenuto del Duo III en si bemol mayor', de Beethoven, además de 'Les tres ninetes d'Ordino', de Albert Gumí, que los músicos tocaron en la ONU con motivo del 30 aniversario de la adhesión de Andorra al organismo.

Además, Gerard Claret ha interpretado, junto a sus hijos, Jordi y Sergi, 'Oblivion', d'Astor Piazzola, mientras que Lluís Claret ha ofrecido la pieza 'Adagio Cantabile del Trío en Do mayor, Op 87' de Beethoven, con un trío de violonchelos completado con su esposa, Anna Mora, y su hijo, Daniel.

El Orde de Carlemany es una distinción honorífica destinada a reconocer a personas o entidades que han realizado méritos destacados o servicios relevantes al Estado andorrano y, en el caso de los hermanos Claret, se ha querido distinguir una trayectoria excepcional al servicio de la música, la cultura y la proyección internacional del país.