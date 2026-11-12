Andorra pide más cooperación europea para proteger la democracia ante las nuevas amenazas

Xavier Espot con el primer ministro irlandés, Micheál Martin - GOVERN D'ANDORRA

Espot interviene en la 9 Cumbre de la Comunidad Política Europea en Dublín

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 12 (EUROPA PRESS)

El jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, ha defendido este jueves la necesidad de reforzar la cooperación europea para hacer frente a las nuevas amenazas.

Lo ha dicho durante su intervención en la mesa redonda 'Proteger y defender una Europa democrática' de la 9 Cumbre de la Comunidad Política Europea celebrada en Dublín, informa el Gobierno en un comunicado.

Espot ha alertado de que la desinformación, las injerencias extranjeras y los ciberataques pueden erosionar la confianza ciudadana, la cohesión social y los procesos democráticos.

En este sentido, ha defendido que la ciberseguridad es también "una cuestión de soberanía" y es importante que los países de pequeña dimensión territorial puedan participar juntamente con los Estados de la UE en los trabajos para hacer frente a la lucha contra los ciberataques.

Durante su intervención también ha incidido en la necesidad de proteger a los niños en el entorno digital y ha afirmado que estos retos "no entienden de fronteras", por lo que la respuesta tampoco se puede limitar a las fronteras nacionales.

Por este motivo, Espot ha reiterado la disposición de Andorra a contribuir en los trabajos del Consejo de Europa contra la manipulación de la información y las injerencias extranjeras.

Ha cerrado su intervención reivindicando la libertad de expresión y la capacidad de los ciudadanos de formarse un criterio propio como pilares de la democracia, añadiendo que para protegerla hacen falta más que palabras: "exige acción, cooperación y solidaridad".

LUCHA CONTRA LAS DROGAS

Durante la cumbre, Espot también ha participado en la reunión de la Coalición Europea contra las Drogas y ha mostrado el apoyo del Principado a la declaración adoptada, que refuerza la colaboración en la prevención y en la lucha contra el tráfico ilícito.

Durante la jornada de trabajo en Dublín, el político andorrano también ha tenido la oportunidad de intercambiar impresiones con los distintos líderes europeos.

Entre otros, ha podido mantener reuniones bilaterales con la primera ministra de Liechtenstein, Brigitte Haas, con el príncipe Alberto de Mónaco, y con el ministro de Asuntos Exteriores de San Marino, Luca Beccari, con los que ha podido compartir las prioridades de los pequeños estados en el seno del continente europeo.