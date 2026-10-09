Andorra pone en valor las infraestructuras estratégicas para mejorar la accesibilidad al país

David Forné con Óscar Puente - GOVERN D'ANDORRA

David Forné participa en la Conferencia Ministerial Iberoamericana de Transportes de Valladolid

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 9 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado de Transición Energética, Transportes y Movilidad, David Forné, ha puesto en valor las infraestructuras estratégicas para mejorar la accesibilidad del país en la Conferencia Ministerial Iberoamericana de Transportes e Infraestructuras que se celebra en Valladolid.

Forné ha expuesto la estrategia que impulsa el Gobierno para avanzar hacia una movilidad más "sostenible y una mejor conectividad" que, a la vez, debe permitir que el país también sea más competitivo, informa el ejecutivo en un comunicado este viernes.

Concretamente, ha destacado algunos de los principales proyectos estratégicos del país, como el futuro sistema de transporte público segregado para mejorar la movilidad interna, pero también el proyecto de Tramvalira para conectar por vía terrestre con la Seu d'Urgell (Lleida), y la consolidación de la conectividad aérea a través del aeropuerto Andorra-La Seu y el nuevo helipuerto nacional.

El secretario de Estado ha defendido que las infraestructuras son una "herramienta clave" para reforzar la cohesión territorial, la competitividad económica y la calidad de vida de la ciudadanía.

Durante la conferencia, el secretario de Estado también ha mantenido reuniones bilaterales con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, y con el ministro de Infraestructuras y Vivienda de Portugal, Miguel Pinto Luz.

Los encuentros han servido para compartir las prioridades de los tres países en materia de transportes e infraestructuras y para reafirmar la voluntad de continuar profundizando en la cooperación bilateral con España y Portugal.

La conferencia ha concluido con una declaración conjunta orientada a reforzar la cooperación entre los países participantes y avanzar hacia sistemas de transporte más sostenibles, seguros, resilientes y accesibles.