Andorra presenta en la 8 Cumbre Política Europea las medidas para proteger la sociedad digital

Espot Junto Al Primer Ministro De Armenia - GOVERN D'ANDORRA

Espot destaca la necesidad de una acción coordinada europea

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 4 (EUROPA PRESS)

El jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, ha presentado en la 8 Cumbre de la Comunidad Política Europea (EPC) celebrada en Erevan (Armenia) las medidas impulsadas por el Gobierno andorrano para proteger la sociedad digital.

Espot ha participado en la mesa de debate 'Resiliencia democrática y amenazas híbridas', presidida por el presidente de la República francesa y copríncipe de Andorra, Emmanuel Macron, y la presidenta de Moldavia, Maia Sandu, informa este lunes el Gobierno andorrano en un comunicado.

En su intervención, el jefe del Ejecutivo ha destacado que las amenazas híbridas, los ciberataques y la desinformación son una realidad persistente que exige "respuestas colectivas y decididas".

Ha expuesto las medidas pioneras impulsadas recientemente por el Ejecutivo, como la adhesión a la red internacional INHOPE y la creación de un canal confidencial para denunciar contenido de abuso infantil en línea.

ACCESO DE MENORES A LAS REDES

También ha detallado la tramitación en el Consell General de un proyecto de ley que restringe el acceso de los menores a las redes sociales y establece límites de tiempo, filtros de contenido y sistemas de verificación de la edad.

Ha explicado que el Principado ha establecido una cooperación con el Instituto de Ciberseguridad de España (INCIBE), promoviendo la prevención y la detección de amenazas en el espacio digital.

Espot ha reiterado su compromiso con la cooperación europea para fortalecer la resiliencia democrática, la ciberseguridad y la lucha contra la desinformación, situando los ciudadanos en el centro de las instituciones.

COOPERACIÓN

El jefe de Gobierno andorrano ha apelado a los líderes políticos de la EPC para mantener una acción conjunta y decidida ante los nuevos desafíos digitales y geopolíticos que amenazan la democracia en el continente.

En la mesa de debate han participado los mandatarios de Francia, Moldavia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, España, el secretario general del Consejo de Europa, la presidenta del Parlamento Europeo y Andorra.

Los líderes han subrayado la necesidad de un enfoque multinivel, con una regulación más estricta de las plataformas digitales, el refuerzo de la capacidad de los gobiernos para detectar y contrarrestar injerencias y la promoción de un entorno mediático libre y plural.

Finalmente, se ha insistido en la relevancia de la cooperación europea, el intercambio de información y la inversión en ciberseguridad para proteger las infraestructuras críticas y las instituciones democráticas.

Durante la celebración de la EPC, Espot ha participado en la reunión de la Coalición Europea contra las Drogas y ha mantenido varias reuniones con la primera ministra de Liechtenstein, Brigitte Hass, el príncipe Alberto de Mónaco, y el candidato por Rumanía al cargo de Secretario General dela Francofonía, Daclan Ciolos.

También ha podido reunirse con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y con el presidente de la República francesa y copríncipe de Andorra, Emmanuel Macron, entre otros.

SOBRE LA CUMBRE

La EPC, celebrada en Armenia y copresidida por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el primer ministro de Arménia, Nikol Pashinyan, es un foro que ha reunido unos cuarenta líderes de estados europeos y responsables de organizaciones internacionales para abordar cuestiones clave como la resiliencia democrática, la conectividad, la seguridad económica y energética, y los retos de seguridad regional.

Los líderes políticos han acordado acciones coordinadas para reforzar la cohesión y la capacidad de respuesta del continente ante los desafíos actuales.