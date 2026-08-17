Andorra presenta la delegación de 9 deportistas que participarán en los Juegos del Mediterráneo

Presentación de la delegación andorrana de deportistas a los Juegos del Mediterráneo - COMITÈ OLÍMPIC ANDORRÀ

Naiara Liñan y Jon Fortes serán los abanderados

ESCALDES-ENGORDANY (ANDORRA) 17 (EUROPA PRESS)

El Comité Olímpico de Andorra (COA) ha presentado este lunes la delegación de 9 deportistas que participará en los Juegos del Mediterráneo que se celebran en Taranto (Italia) del 21 de agosto al 3 de septiembre.

El Principado competirá en cuatro disciplinas: atletismo (Duna Viñals, Nahuel Carabaña, Pol Moya, Ariadna Fenés y Eloi Viella), taekwondo (Naiara Liñan), gimnasia rítmica (Berta Miquel) y petanca (Jon Fortes y Bruno Samtmann).

El presidente del COA, Xavier Espot Miró, ha destacado que se trata de unos juegos "exigentes, casi como unas Olimpiadas", pero se ha mostrado convencido de que los participantes andorranos podrán hacer un buen papel.

En el acto de presentación, que se ha celebrado en la sede de Andbank, se ha explicado que los abanderados serán Naiara Liñan y Jon Fortes, dos deportistas que según Espot Miró representan "el presente y el futuro" de la delegación.

VISIBILIDAD DEL PRINCIPADO

El presidente del COA también ha asegurado que la participación en la cita italiana servirá a los deportistas para "adquirir experiencia y seguir creciendo", a la vez que ha señalado la posibilidad de que el Principado se haga visible en el deporte internacional.

Por su parte, la ministra de Deportes, Mònica Bonell, ha puesto en valor el trabajo de todos los deportistas para superarse cada día, y ha asegurado que la gente del país estará contenta tanto si consiguen medalla como si no: "Lo que queremos es que disfrutéis".

Finalmente, el director de relaciones institucionales de Andbank, Josep Maria Cabanes, ha afirmado que es un orgullo para el banco seguir apoyando el deporte nacional y ha augurado que se podrá hacer "algún podio y que suene" el himno andorrano.