Andorra prevé abrir parte de la nueva variante de la Massana en diciembre de 2026

Las autoridades visitando las obras de la variante de la Massana - SFGA / JAVILADOT

El Gobierno adjudicará la semana que viene las obras del último tramo

LA MASSANA (ANDORRA), 9 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Andorra prevé abrir, de forma provisional y solo para turismos, parte de la nueva variante entre la Massana y Ordino, en diciembre de 2026.

Lo ha anunciado este martes el ministro de Territorio y Urbanismo, Raul Ferré, durante una visita a las obras de la desviación, que si mantiene el ritmo de trabajo actual prevé que quede terminada del todo en 2027.

Ferré ha destacado que la obra es una de las actuaciones viarias "más importantes" de la legislatura" y por este motivo el Ejecutivo trabaja de forma decidida, en sus palabras, en su materialización.

El tramo más avanzado es el 2, que tiene una longitud de 610 metros y conecta la carretera general 3, a la altura de la Serra de l'Honor, con el tramo 3, que cruzará el rió Valira y llegará hasta la zona de Palanques.

A la vez, se está trabajando en el tramo 5.3, que con 240 metros, va desde el puente de Palanques hasta el puente de los bomberos, justo debajo de la Farga Rossell.

Dado el avance de los trabajos, Ferré ha anunciado que dentro de un año se abrirá un paso provisional por el puente de los bomberos de forma que los turismos que se dirijan a Ordino podrán utilizar parte de la variante y empezar a descongestionar el centro de la Massana.

El ministro ha recordado que es una infraestructura clave, dice, para evitar las retenciones en el centro de la Massana y que, a la vez, permitirá "reforzar la seguridad y mejorar la calidad de vida" de todos los residentes de la Massana, Anyós y Ordino.

ÚLTIMO TRAMO

Ferré ha anunciado que la semana que viene el Gobierno tiene previsto adjudicar las obras correspondientes a los sectores 1 y 2 del tramo 5 de la infraestructura, con la previsión de que este mismo invierno puedan empezar los trabajos.

El titular de Territorio y Urbanismo ha afirmado que con esta adjudicación ya se puede decir que la variante de la Massana "es una realidad plena" y, aunque se deberá controlar el crecimiento, se ha mostrado convencido que dará servicio durante muchos años.