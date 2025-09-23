Andorra reformará la ley para facilitar la creación de comités de empresa en el sector privado

La ministra de Presidencia, Economía, Trabajo y Vivienda, Conxita Marsol, con representantes de sindicatos y patronal en el Consejo Económico y Social (CES) - SFGA - JAVILADOT

La patronal propone limitar la aperturas de negocios para evitar "tensar" el mercado laboral

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 23 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Andorra presentará durante este otoño un proyecto de reforma de la legislación laboral que deberá facilitar la creación de comités de empresa en el sector privado.

Lo ha informado este martes el Gobierno en un comunicado después de la celebración de una reunión del Consejo Económico y Social (CES).

En el encuentro, patronal y sindicatos han llegado a un acuerdo para modificar la ley de relaciones laborales y dar nuevas herramientas para que las empresas puedan tener más representación de asalariados y se puedan constituir más convenios colectivos.

La ministra de Presidencia, Economía, Trabajo y Vivienda, Conxita Marsol, ha afirmado que era "un paso necesario" y ha destacado que el Gobierno ha facilitado asesoramiento técnico externo a ambas partes para hacerlo posible.

AUTORIZACIONES DE RESIDENCIA Y TRABAJO

Otro de los puntos destacados del CES ha sido el veredicto favorable al contingente de cuota general de autorizaciones de residencia y trabajo que se abrirá próximamente, avanzándose "unas semanas" a la fecha habitual, que es a finales de octubre.

Como ya anunció hace unos días, el Gobierno aprobará una cuota de 900 plazas, 100 de las cuales ya se avanzaron durante este mes de setiembre para dar respuesta a las necesidades de ciertas ocupaciones de servicios básicos para las cuales no había profesionales en el país.

En este ámbito, el presidente de la Confederación Empresarial Andorrana (CEA), Gerard Cadena, ha propuesto a Gobierno y comuns (ayuntamientos) --como responsables de autorizar las aperturas comerciales-- que abran una reflexión para fijar un sistema que limite dichas aperturas y así "no tensar" tanto el mercado laboral.

Finalmente, el CES ha dado un dictamen favorable a la propuesta del Gobierno de conseguir la igualdad en el permiso de nacimiento entre los dos progenitores, que a partir de 2026 se implementará de forma progresiva.