Andorra reitera el apoyo "inequívoco" a Ucrania en la Plataforma Internacional de Crimea

Espot durante su participación en la Plataforma Internacional de Crimea - GOVERN D'ANDORRA

Espot participa en varias reuniones de alto nivel previas a su intervención en el debate general de la ONU

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 23 (EUROPA PRESS)

El jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, ha reiterado el apoyo "inequívoco" del Principado a Ucrania ante la guerra de agresión rusa.

Espot lo ha dicho durante su participación, este miércoles, en la 6 reunión de la Plataforma Internacional de Crimea, según ha informado el Gobierno en un comunicado.

El líder político andorrano también ha defendido la necesidad de preservar el derecho internacional como base de la paz, la cooperación y el diálogo entre los Estados.

Igualmente, ha reafirmado el compromiso de Andorra con los esfuerzos internacionales orientados a conseguir una paz justa y duradera y ha hecho un llamamiento a mantener la unidad de la comunidad internacional ante los retos que plantea el conflicto.

Durante la jornada, Espot ha desarrollado este miércoles una intensa agenda de trabajo, marcada por la participación en varias reuniones de alto nivel y por los preparativos previos a su intervención en el debate general de la 81 Asamblea General de las Naciones Unidas.

Por ejemplo, el jefe de Gobierno ha tomado parte en la mesa redonda de alto nivel 'Reafirmar la promesa de paz: utilizar el poder que tenemos', impulsada por el presidente de Finlandia, un encuentro que ha reunido a varios jefes de Estado y de Gobierno para reflexionar sobre los mecanismos de cooperación internacional y la promoción de la paz.

En paralelo, la ministra de Asuntos Exteriores, Imma Tor, ha intervenido en un desayuno de alto nivel sobre movilidad climática y adaptación, además de completar una agenda de reuniones bilaterales para ampliar la red de relaciones diplomáticas y consolidar los vínculos con países de distintas regiones del mundo.