Andorra simplifica los trámites para acceder al régimen de trabajadores fronterizos y temporeros

El Gobierno ha modificado el reglamento del Impuesto sobre la renta de los no residentes fiscales

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 18 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Andorra ha modificado el reglamento del Impuesto sobre la renta de los no residentes fiscales (IRNR) para simplificar los trámites de acceso al régimen especial de trabajadores fronterizos y temporeros.

Según ha informado el Ejecutivo en un comunicado este martes, el cambio da respuesta a una petición del sector empresarial y da continuidad al proceso de simplificación y digitalización de los trámites tributarios que se deben realizar en el departamento de Tributos y Fronteras.

La modificación del reglamento incorpora la posibilidad que los empresarios puedan presentar, por cuenta de sus trabajadores y de forma telemática, las solicitudes para acogerse al régimen especial de trabajadores fronterizos y temporeros.

Se permite optimizar los recursos, tanto de la administración como de entidades privadas, y reducir las colas que se producen al inicio de la temporada de invierno en el servicio de atención al público del departamento de Tributos y Fronteras.

TRIBUTAR

Dicho régimen especial permite que los trabajadores no residentes fiscales contratados por empresas residentes o establecidas en el Principado sujetas totalmente al régimen de la CASS puedan tributar de acuerdo con las normas generales del IRPF.

Esto significa que pueden aplicar las mismas deducciones (CASS y 3%), el mínimo personal exento situado en 24.000 euros y la bonificación de la cuota de tributación.

El Gobierno estima que se podrán beneficiar de dicha simplificación cerca de 5.000 trabajadores temporeros o las empresas que los contraten.