Andorra ultima un borrador de la ley de garantía de los derechos de las personas con discapacidad

Un instante de la jornada celebrada en la UdA. - SFGA / CESTEVE

Asuntos Sociales y la UdA impulsan una jornada sobre inclusión en el ámbito educativo

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 20 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Andorra está ultimando un borrador de la futura ley de garantía de los derechos de las personas con discapacidad, último paso antes que entre a trámite parlamentario.

Lo ha anunciado la ministra de Asuntos Sociales, Trini Marín, durante el acto conjunto con la Universidad de Andorra (UdA) i la Federación Andorrana de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAD) con motivo del día nacional del convenio relativo a los derechos de las personas con discapacidad de la ONU.

Marín ha detallado que el texto está redactado y adaptado a las recomendaciones de la ONU y que ahora se abre un período de diálogo con las asociaciones y los distintos actores implicados para terminar de perfilar el contenido.

La ministra también ha asegurado que el ejecutivo trabaja para garantizar la igualdad de oportunidades, "independientemente de su discapacidad", y ha puesto como ejemplo las medidas recientes como la gratuidad de los estudios superiores.

Precisamente, la jornada tenía como objetivo sensibilizar sobre la importancia de garantizar los derechos y la plena participación de las personas con discapacidad en todos los ámbitos, especialmente el educativo.

Por su parte, el rector de la UdA, Juli Minoves, ha destacado que la iniciativa refleja "el compromiso firme" de la UdA con la sociedad y con los valores de solidaridad, inclusión y responsabilidad colectiva.

Finalmente, la presidenta de la FAAD, Diana Figueras, ha expresado el deseo que Andorra llegue a pasar de la inclusión a la convivencia como reflejo de una sociedad "madura, justa y solidaria".