Andorra la Vella reforzará los controles para reducir la contaminación acústica de los vehículos

Un agente de circulación controlando vehículos en Andorra la Vella - COMÚ DE ANDORRA LA VELLA / TONY LARA

El comú actúa después de haber recibido quejas de la ciudadanía

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 5 (EUROPA PRESS)

El comú (ayuntamiento) de Andorra la Vella ha anunciado este lunes que ha dado instrucciones al servicio de circulación para que incorpore controles específicos sobre la contaminación acústica provocada por vehículos.

El objetivo es reducir las molestias que sufren tanto los vecinos como los peatones por culpa del ruido de los tubos de escape cuando los conductores aceleran o desaceleran de forma innecesaria, ha informado el comú en un comunicado.

Según ha explicado el conseller (concejal) de Circulación y Aparcamientos, Xavier Surana, no se trata solo de respetar la norma, sino también de "respetar la tranquilidad y el descanso de los vecinos".

Surana ha dejado claro que la corporación quiere una parroquia (municipio) "segura y agradable para todo el mundo", y para conseguirlo es necesario que todo el mundo haga un uso responsable del vehículo.

QUEJAS EN EL CENTRO

Las quejas recibidas por parte de la ciudadanía se han concentrado sobre todo en zonas del centro de la parroquia, como la avenida Meritxell, las calles Príncep Benlloch y Prat de la Creu o la plaza Guillemó.

La práctica se produce especialmente entre pasos de peatones, donde algunos conductores tienden a forzar la velocidad, generando un ruido muy molesto e incrementando la sensación de inseguridad de los peatones.

Los agentes de circulación harán controles para detectar y sancionar dichas conductas incívicas y se actuará tanto en vías céntricas como en otros puntos de la parroquia donde se han detectado situaciones similares.

El ruido lo producen tanto turismos como motocicletas y desde el comú se ha recordado que el código de circulación considera una infracción la conducción forzando las marchas generando ruidos molestos y prevé una sanción de 100 euros.