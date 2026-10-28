Caldea abrirá en diciembre en Andorra un hotel dirigido a empresas dentro del centro termal

Presentación del Caldea Hotel este miércoles en Barcelona - CALDEA

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 28 (EUROPA PRESS)

Caldea abrirá en diciembre un hotel del mismo nombre dentro de la torre del propio centro termal en Andorra, con el objetivo de avanzar hacia un modelo de resort integral que aúne la oferta de alojamiento, aguas termales, gastronomía, deporte y experiencias.

El hotel se dirige especialmente a empresas que busquen organizar reuniones de equipos directivos, pequeños seminarios o encuentros profesionales que combinen las sesiones de trabajo con actividades y momentos de relajación, informa en un comunicado.

La oferta del hotel incluirá 5 categorías: las 'Cozy Room', las 'Comfort Room', las 'Deluxe Suite', las 'Panoramic Suite' y 'The Iconic Duplex', una suite dúplex en la parte superior de la torre, y los huéspedes tendrán acceso ilimitado a las instalaciones del 'spa' y el gimnasio.