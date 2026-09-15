Los comuns de Andorra quieren activar las cámaras de pecho de los urbanos en diciembre

Un instante de la reunión de cónsuls. - COMÚ D'ANDORRA LA VELLA / TONY LARA

Lo han acordado los mandatarios locales durante una reunión conjunta

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 15 (EUROPA PRESS)

Los siete comuns (ayuntamientos) de Andorra han acordado este martes, durante su reunión bimensual, aprobar los reglamentos necesarios para que los agentes de circulación (urbanos) puedan usar cámaras de pecho a partir del mes de diciembre.

Según ha explicado el cónsul mayor de Andorra la Vella, Sergi González, en una rueda de prensa posterior a la reunión, los mandatarios consideran que "no podemos esperar" porque ven las cámaras necesarias tanto para la seguridad de los agentes como para la de la ciudadanía.

Por su parte, el cónsul de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, ha detallado que no existe voluntad de "aumentar el control a la ciudadanía" y que tampoco se grabará durante las 24 horas del día, sino que la normativa ya estipula las condiciones específicas y situaciones en que se podrán utilizar, así como las garantías de privacidad y protección de datos.

De hecho, han explicado que la medida se ha previsto coincidiendo con el inicio de la temporada de invierno, con mucha afluencia turística, y que añade "mucha presión" en materia de seguridad especialmente en aquellas parroquias (municipios) con pistas de esquí.

Los dos mandatarios que han comparecido ante los medios de comunicación han reconocido que el anuncio busca también ser una declaración de intenciones para que el Gobierno y la comisión de videovigilancia avancen en la aprobación del aval al uso de cámaras.

De hecho, durante este verano, la parroquia (municipio) de Canillo decidió hacer una prueba piloto de uso de las cámaras amparándose en el reglamento que ya tenía aprobado y la acción desencadenó polémica.

La Agencia Andorrana de Protección de Datos anunció que abría un procedimiento de inspección porque considera que los reglamentos comunales no están amparados normativamente y el Gobierno ya ha anunciado que prevé hacer cambios legislativos para dar cobertura legal al uso de cámaras de pecho.